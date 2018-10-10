Başkan Aydıner, Bayrampaşa'daki din görevlileri ile yemekte buluştu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İstanbul Bayrampaşa'da yemek düzenlendi. Yemeğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra ilçede görev yapan yaklaşık 250 din görevlisi katıldı.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bayrampaşa'da yemek düzenlendi. Hasbahçe Davet Evi'nde gerçekleşen yemeğe Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük ile ilçedeki din görevlileri ve Kur'an kursu çalışanlarından oluşan yaklaşık 250 vatandaş katıldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken dualar edilmesiyle devam etti. Ardından yemekte İslam dininin hoşgörü ve barış dini olduğuna dikkat çekilirken din görevlilerinin toplumdaki rolüne vurgu yapıldı. Camilerin Müslümanlar için çok önemli bir buluşma noktası olduğu ifade edilirken tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

"Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapacağınız kanaatindeyim"

Din görevlilerine büyük görevler düştüğünü ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İnsanları uyarmak, yön vermek zorundayız. Çünkü biz Bayrampaşa Belediyesi olarak bu ilçede sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, tüm toplum içindeki demografik yapıda hiçbir ayrım gözetmeden onları kucaklayarak bir strateji belirledik. Böyle güzel bir toplum içinde sevgiyi, dostluğu, kardeşliği yaygınlaştırmak üzere hep beraber çalışmak zorundayız. O nedenle sizlerin üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapacağınız kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.