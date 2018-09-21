Başkan Aydıner'den Ahilik haftasında stokçulara tepk

Son günlerde dövizdeki artışı bahane ederek stokçuluk yapmayanlara tepki gösteren Başkan Aydıner; "Stokçuluk ve fırsatçılığa asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Ahilik Haftası nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Atila Aydıner ve esnaf odaları başkanları, Mehteran Takımı eşliğinde Demirkapı Caddesi boyunca esnafı selamlayarak Merkez Camii önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlar Başkan Aydıner'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlarda Başkan Aydıner'le birlikte öz çekim yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner girdiği bir fırında ise vatandaşlara simit ikram etti.

“Esnaf stokçuluk yapmaz”

Ahilik Haftası'nda gerçekleştirilen esnaf ziyareti hakkında konuşan Başkan Aydıner, son günlerde yaşanan zam olaylarına değindi. Esnafın malını helalinden satması gerektiğini ifade eden Aydıner konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün mehteran eşliğinde Bayrampaşa'nın Demirkapı Caddesi'nde bütün esnaf teşekküllerimizle ve esnaf kardeşlerimizle beraber yürüyüş yapacağız. Buradaki meselemiz özellikle dürüst olmak, tartıda hile yapmamak. Stokçuluk ve fırsatçılığa asla meydan vermeyeceğiz. Çünkü esnaf dürüst olmalı, hak ve hukuka sahip çıkmalı. Özellikle haram ve helali en güzel şekilde ortaya koymalı ve malını helalinden satıp helal lokmayı da evlatlarına, ailesine yedirmeli. Bayrampaşa esnafı, helal lokmayla hareket eden bir esnaf teşekkülüdür. Fırsatçılık yapmayı reddediyoruz. Bir esnaf asla stokçuluk yapmaz, fırsatçılık yapmaz. Üretimden tüketime kadar olan kar marjını dün nasıl yapıyorsa, yine stok yapmadan normal karıyla birlikte vatandaşlara malını sunabilmelidir.”

Program Merkez Camii önünde İstiklal Marşı'nın okunması, mehteran konseri ve protokol konuşmaları ile devam etti.