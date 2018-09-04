Handan Toprak Benli, ruhsatsız ve imar planı olmayan binalarda fırın ve davet salonlarına izin verilmeyeceğini söyledi. Başkan Benli, ekmekle ilgili, "Gelişi güzel herkesin ellediği ekmeği halkımıza yedirmemek için ekmeğin poşette satılması konusunda çalışma başlatacağız" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin öncülüğünde, Geleneksel Esnaf Buluşmaları devam ediyor. Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk pazartesi günü düzenlenen Esnaf Buluşmasının Eylül ayı toplantısı, 3 Eylül Pazartesi günü akşamı Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda gerçekleşti. Demokratik ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen buluşmalara, yoğun ilgi gösteren esnaflar başta olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi 3’üncü Bölge Milletvekili Turan Aydoğan, Fırıncılar Dernek Başkanı Tahsin Avcı ile İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları Odası Başkanı Adem Sönmez de katıldı.

Avcılar Belediyesi ilçe genelinde fırınların ürettikleri ekmekleri poşet içerisinde vatandaşa satışı konusunda çalışma başlatıyor. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Gelişi güzel herkesin ellediği ekmeği halkımıza yedirmemek için ekmeğin poşette satılması konusunda çalışma başlatacağız. Fırınlarımız bu sayede hem denetim altında olacak hem de haksız rekabeti önlemiş olacağız" dedi.

Avcılar logolu poşette olacak

Avcılar Belediyesi’nin ekmeği poşetleyerek haksız rekabetin de önüne geçeceğini belirten Başkan Toprak, "Ruhsat verdiğimiz fırınlar, Avcılar Belediyesi tarafından denetlenmiş logolu poşetlerde ekmek satışı yapacaklar. Bu sayede hem sağlık açısından hem de denetim açısından gönül rahatlığı ile ekmeğimizi yiyebiliriz diyebiliriz. Arkadaşlarla birlikte böyle bir çalışma içerisindeyiz. En kısa sürede bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.