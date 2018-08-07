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07 Ağustos 2018 13:53

Başkan Benli, esnafla buluştu

Avcılar’da düzenlenen esnaf buluşmasının Ağustos ayı toplantısında ilçe esnafı Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Benli, esnafla buluştu

07 Ağustos 2018 13:53


Avcılar’da geleneksel esnaf buluşmaları devam ediyor. Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk Pazartesi günü düzenlenen esnaf buluşmasının Ağustos ayı toplantısı gerçekleşti. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de katıldığı toplantı Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda düzenlendi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de toplantıda yer aldı. Avcılarlı vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu toplantıda toplumcu belediyecilik anlayışıyla sürdürülen hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.


Gerçekleşen esnaf buluşmalarının önemine dikkat çeken Başkan Benli, "Toplumcu Belediyecilik anlayışıyla her ay geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ’Esnaf Buluşması’ toplantımızda, esnaflarımızın faaliyet kolaylaştırıcısı Avcılar Belediyesi olarak çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla görüş alışverişinde bulunuyor, belediyemiz ve esnafımız arasındaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin hazır bulunduğu toplantımıza katılan esnaflarımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyoruz. Her ayın ilk Pazartesi günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda düzenlediğimiz Avcılar Belediyesi Geleneksel Esnaf toplantılarında esnaflarımızla buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




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