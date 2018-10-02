Başkan Benli, esnafla buluştu

Geleneksel Esnaf Buluşmaları'nın Ekim ayı toplantısında esnafla buluşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, esnafın sorunlarını dinledi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'nin öncülüğünde, Geleneksel Esnaf Buluşmaları devam ediyor. Avcılar Belediyesi tarafından her ayın ilk pazartesi günü düzenlenen Esnaf Buluşmaları'nın Ekim ayı toplantısı gerçekleşti. Benli'nin de katıldığı toplantı Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda düzenlendi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de toplantıda yer aldı. Avcılarlı vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu toplantıda toplumcu belediyecilik anlayışıyla sürdürülen hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Avcılar esnafının taleplerine çözüm üretmek için gelenekselleştirilerek yapılan Esnaf Buluşmaları ilçedeki esnaf tarafından yoğun ilgi görüyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Toplumcu Belediyecilik anlayışıyla her ay geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Esnaf Buluşması toplantımızda, esnaflarımızın faaliyet kolaylaştırıcısı Avcılar Belediyesi olarak, çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla görüş alışverişinde bulunuyor, belediyemiz ve esnafımız arasındaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin hazır bulunduğu toplantımıza katılan esnaflarımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyoruz. Her ayın ilk Pazartesi günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda düzenlediğimiz Avcılar Belediyesi Geleneksel Esnaf toplantılarında esnaflarımızla buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.