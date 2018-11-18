Başkan Benli, Romanlarla buluştu

Avcılar'da, İstanbul Roman Platformu Büyük İstanbul Buluşması Stratejik Yerel Plan Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda toplumda Romanlara karşı oluşan ön yargıların yıkılması gerektiği konuşuldu.

İstanbul Roman Platformu Büyük İstanbul Buluşması Stratejik Yerel Plan Çalıştayı, Avcılar Gümüşpala Gölpark Davet Salonu'nda düzenlendi. Çalıştaya Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin yanı sıra İstanbul Roman Platformu Genel Başkanı Bahattin Turnalı ve Romanlar katıldı. Çalıştayda Romanlara karşı oluşan ön yargıların yıkılması gerektiği konuşuldu. Romanların uğradığı haksızlıklar gündeme getirildi.

“Bu toplumda çok büyük bir haksızlık yapıldığını gördüm”

Romanlara karşı oluşan ön yargıların yıkılması gerektiğini belirten Başkan Benli, "Romanlar, tıpkı kadınlar gibi siyasallaşamadıkları için, azınlıkta kaldıkları için bulundukları konunda dezavantaj denen konumda, tıpkı kadınlarda ve diğer dezavantajlı gruplarda olduğu gibi sürmekte. Onun için de siyasallaşarak başlamak gerekiyor. Çocuklar kimsenin çocuğu değildir. İnsanlığın evladıdır. Bütün büyükler çocuklardan sorumludur. Sokaktaki her çocuktan, her yetişkin sorumludur. Şuralı ya da buralı değildir, onlar çocuktur ve onlar bütün insanlığın sorumluluğu altındadır. Ben bu toplumda çok büyük bir haksızlık yapıldığını gördüm. Çocukları korkutulan, çocuklara bilmem ne yapacak diye korkutulan Romanlar bu muydu? Bunların yıkılması gerekiyor” dedi.