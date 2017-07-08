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08 Temmuz 2017 13:56

Başkan Çağırıcı, FETÖ duruşmasında mağdur ailelere destek verdi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi duruşmalarının görüldüğü Silivri Adliyesi’ne giderek gazilere ve şehit yakınlarına destek verdi.

Başkan Çağırıcı, FETÖ duruşmasında mağdur ailelere destek verdi

08 Temmuz 2017 13:56

Bu zor günlerinde yanlarında Çağırıcı’yı gören mağdur aileler çok mutlu oldu.


İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 110’u tutuklu, 5’i tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık avukatları, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları da katıldı.


Şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Çağırıcı, hem onların sıkıntılarını dinledi hem de ailelere moral verdi. Çağırıcı’nın bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmamasından mutlu olan mağdur aileler, başkanla hatıra fotoğrafı çekildi.




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