Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Şile Belediyesi arasında ‘Kırsal Arazi Yönetimi İş Birliği Protokolü’ imzalandı. İmzalanan protokolle tarım alanlarının korunması, tarım ürünlerinin veriminin arttırılması, arazi kullanım planları ile toprakların korunması hedefleniyor. Protokole göre her arazinin yapısı ve niteliği belirgin hale getirilip üreticinin desteklenmesi ve üretimin arttırılması sağlanacak.

Şile Yeryüzü Pazarı’nda gerçekleştirilen imza törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformları Genel Müdürü Abdullah Burak Keser ve davetliler katıldı.

"Şile’deki kırsal arazinin yönetim kararlarını alacağız"

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu proje ile ilgili bilgi vererek, “Tarım Bakanlığımız ile 65’inci hükümetimizin beyan etmiş olduğu milli tarım politikası ve vizyonu doğrultusunda köylünün üretkenliğini esas alan Şile kırsalının ve tarımsal referanslarının planlandığı ve pilot olarak Türkiye’de bir ilk olma vasfını kazandırdığımız bir çalışmaya imza atıyoruz. Bu çalışmayla Şile’deki kırsal arazinin yönetim kararlarını alacağız. Bu kararlarda hem aile çiftçi modelini hem köy topraklarının verimli ve belli kriterlerini teşhis edeceğiz. Ayrıca hidrolik, sulama, enerji, ulaşım gibi parametreleri destekleyerek köylünün nasıl daha nitelikli ürün elde etmesinin mücadelesini vereceğiz" dedi.

"Şile kentsel dönüşüm değil kentsel gelişim yapacak"

Şile’nin Türkiye’ye bir model olacağının altını çizen Tabakoğlu, “Bir mega kent kırsalında Türkiye’de bir model üretirken mega kentin kırsalını koruyor sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Yetmiyor, mega kent kırsalındaki baskıdan ötürü göç veren köylüyü köyünde tutmanın mazeretlerini arıyoruz. Biz şunu fark ettik, doğal olan, adil olan ve aracısız olan ürünü ürettiğimizde bizde kazanıyoruz, ancak bunun için bizler de destek istiyoruz. Şile kentsel dönüşüm değil kentsel gelişim yapacak. Şile Kendi başına bir cazibe merkezi ve kendi ürünü ile rekabet eden bir kent. Böylelikle Şile köylüsü piyasada ezilmeden rekabet edebilir olacak. Bu protokolle birlikte toprağımızı nasıl koruma altına alacağız, bunu da akademisyenlerle uzmanlarla birlikte köylümüzün ekonomisini kalkındıracağız bunun savaşını vereceğiz. Ürün ve üretici odaklı çalışacağız. Milli tarım politikasının başarılı olacağına inanıyorum ve bizleri pilot bölge seçen bu protokolü hayata geçiren başta Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, Reformlar Genel Müdürümüz Abdullah Burak Keser ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şile’mize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

"Artık arazilerimizin tanımı belirlenmiş olacak"

Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformları Genel Müdürü Abdullah Burak Keser ise “İmzalanan protokolümüzle İstanbul’un kırsalı olan Şile ve Şileli üreticinin desteklenmesi toprak ve tarım alanlarının korunması sağlanmış olacak. Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’un kırsalı olmasına rağmen desteklerden mahrum olan Şile, artık hak ettiği desteği ve değeri görecek. Bugüne kadar Belediye Başkanımızın gösterdiği girişimler ve uğraşlar neticesinde bu protokol ilk olarak Şile ile imzalanıyor. Bu dönemle birlikte artık arazilerimizin tanımı belirlenmiş olacak. Bundan elde edilecek modelle Tarım Bakanlığımız tüm ilçelere yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu protokolün buraya gelmesinde emeği geçen başkanımıza, STK temsilcilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformları Genel Müdürü Abdullah Burak Keser ve Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu protokolü imzaladı.