Başkan Çelikbilek, bbelediye personeliyle kandilleşti

Muhammed (s.a.v.)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla Beykoz Belediyesi'nde kandilleşme programı düzenlendi.

Rebiülevvel ayının 12'nci gecesine denk gelen, Muhammed'in (s.a.v) doğumunun ve mucizelerinin idrak edileceği Mevlid Kandili dolayısıyla personel için kandilleşme programı düzenledi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri belediye personelinin gecesini kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi. Programda personele gülsuyu ve kandil simidi ikramı yapıldı.

Başkan Çelikbilek: “Kandiller bağışlanmaya vesiledir”

Muhammed (s.a.v) ve onun yüce ahlakının tüm insanlık için büyük bir lütuf olduğunu hatırlatan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “ Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifini bir kez daha idrak edeceğimiz Mevlid Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Bu gecenin Efendimiz'e yakınlaşmaya, onun üstün meziyetlerini anlamaya, tüm insanlık için ise bağışlanma, rahmet ve mağfirete vesile olmasını temenni ederim” dedi.