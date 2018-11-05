Başkan Çelikbilek Beykoz Stadı'nı inceledi

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, beraberindeki heyetle yakında taraftarlarla buluşacak olan Beykoz Stadı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

Beykoz Stadı'ndaki odaları, tribünü ve sahaları gezerek incelemede bulunan Başkan Çelikbilek'e Başkan Yardımcıları Salim Öztürk, Mahmut Gülbasar, Eyüp Salih Elmas, Yakup Özbek, Beykoz Vakfı Başkanı Ali Zengin, Belediye Fen İşleri Müdürü Mehmet Lütfü Nurcan, Belediye Basın Danışmanı Muzaffer Topcu ve Beykoz Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu eşlik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Beykoz Belediyesi arasında imzalanan protokolle 1.Lig standartlarında, 1536 m2 ve 18 dönüm üzerine inşa edilen stadın inşaatı tüm hızıyla sürerken, alanda stadın yanı sıra 1 adet antrenman sahası, idari bina, ev sahibi ve misafir soyunma odaları, engelli taraftar alanı ve otopark alanı da yer alıyor.

”Beykoz Stadımız modern mimarisiyle taraftara hizmet edecek”

Stadı inceleyen Başkan Çelikbilek, eksik olan yerlerin en kısa sürede tamamlanması talimatını vererek, “Yapımı hızla yenilenen ve ilçe spor tarihimize, Beykozlulara kazandıracağımız Beykoz Stadımız, modern mimarisi ve eski ruhuyla Beykozlu taraftarlara hizmet edecek” dedi.