Başkan Çelikbilek'in Annesi Safiye Çelikbilek Dualarla Uğurlandı

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in 87 yaşında vefat eden annesi Safiye Çelikbilek, Soğuksu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna Paşabahçe Mezarlığı'ndan dualarla uğurlandı.

Safiye Çelikbilek yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Beykoz Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Kars'ın Selim ilçesi Hasanvatan köyünde dünyaya gelen Anne Çelikbilek, bugün Soğuksu Merkez Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazına müteakip Paşabahçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Oldukça kalabalık olan ve çok sayıda çelengin de gönderildiği cenaze merasimine İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Türkiye Eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul ilçe belediye başkanları, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, İBB Başkan Danışmanı Adem Sefer, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Beykoz Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda bürokrat, iş adamları, sanat ve spor camiasından tanınmış simalar, İlçe protokolü, belediye personeli, STK temsilcileri ve ilçe sakinleri katılarak Başkan Çelikbilek'in acısına ortak oldu.

İlim Yayma Cemiyeti Beykoz Şube Başkanı Mehmet Karaahmetoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından cenaze Paşabahçe Aile Kabristanlı'ğında dualarla defnedildi.

Çelikbilek Ailesi bugün ve yarın taziyeleri Nurkent Sitesi'ndeki evlerinde kabul edecek.