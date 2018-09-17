Başkan Demircan anasınıfına yeni başlayan gözü yaşlı minik Sare'yi teselli etti

Yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki öğrencileri ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, anasınıfına yeni başlayan gözü yaşlı Sare Çörüz'ü teselli etti. Demircan'ın hıçkırıklara boğulan küçük kızla oyunlar oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

2018- 2019 Eğitim ve Öğretim dönemi İstanbul'da bir çok okulda düzenlenen etkinliklerle başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, okula ilk adımını atan minik öğrencilerle okullarda bir araya geldi.Beyoğlu Belediyesi Piripaşa Semt Konağı anasınıfı öğrencilerini de ziyaret eden Başkan Demircan, okula yeni başlayan gözüyaşlı minik Sare Çörüz'ü teselli etti. Hıçkırıklara boğulan küçük kızı sakinleştirmek için onunla oyunlar oynayan Başkan Demircan, küçük Sare ile uzun süre sohbet etti. Başkan Demircan, minik öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.