Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 10:15

Başkan Demircan, Çorlulular ile iftar yaptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla iftarda bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bu memleket hepimizin.

Başkan Demircan, Çorlulular ile iftar yaptı

12 Haziran 2018 10:15

81 milyon ile hep beraberiz. Hep birlikte birbirimizin kardeşlik hukukunu korursak, birbirimize kenetlenirsek, bu memlekette tüm güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ederiz” dedi.


Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geçtiğimiz Nisan ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette kendisine yoğun ilgi gösteren Çorluluların iftar talebini yerine getirdi. AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar Çorlu Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ milletvekili adayı Kerim Atalay ve AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.


Başkan Demircan etkinlikle yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, kardeşlik ayı ama en önemlisi paylaşma ayı. Bugün hep birlikte Çorlu’nun bu meydanını paylaşıyoruz. Hepimizin evinde yiyecek yemeği var ama bugün burada olmak bizlere ayrı bir heyecan ve neşe veriyor. Çünkü burada hep birlikteyiz, beraberiz" diye konuştu.



"81 milyon ile hep beraberiz"


Başkan Demircan, "Bu meydanda soframızı paylaşıyoruz, memleketimizi paylaşıyoruz. Aramızda fitne ve fesat çıkarmaya çalışarak bize bu sofraları paylaşmayı çok görenlere bir cevabımız var; Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet.’ Bu memleket hepimizin. 81 milyon ile hep beraberiz. Hep birlikte birbirimizin kardeşlik hukukunu korursak, birbirimize kenetlenirsek, bu memlekette tüm güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.



"Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın"


AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ise "Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken halkımızla bir kez daha birlik sofralarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iftarın hazırlanmasında bizlere desteğini esirgemeyen Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Tüm halkımızın yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç