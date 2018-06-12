Başkan Demircan, Çorlulular ile iftar yaptı

81 milyon ile hep beraberiz. Hep birlikte birbirimizin kardeşlik hukukunu korursak, birbirimize kenetlenirsek, bu memlekette tüm güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ederiz” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geçtiğimiz Nisan ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette kendisine yoğun ilgi gösteren Çorluluların iftar talebini yerine getirdi. AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar Çorlu Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ milletvekili adayı Kerim Atalay ve AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Başkan Demircan etkinlikle yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, kardeşlik ayı ama en önemlisi paylaşma ayı. Bugün hep birlikte Çorlu’nun bu meydanını paylaşıyoruz. Hepimizin evinde yiyecek yemeği var ama bugün burada olmak bizlere ayrı bir heyecan ve neşe veriyor. Çünkü burada hep birlikteyiz, beraberiz" diye konuştu.

"81 milyon ile hep beraberiz"

Başkan Demircan, "Bu meydanda soframızı paylaşıyoruz, memleketimizi paylaşıyoruz. Aramızda fitne ve fesat çıkarmaya çalışarak bize bu sofraları paylaşmayı çok görenlere bir cevabımız var; Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet.’ Bu memleket hepimizin. 81 milyon ile hep beraberiz. Hep birlikte birbirimizin kardeşlik hukukunu korursak, birbirimize kenetlenirsek, bu memlekette tüm güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın"

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ise "Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken halkımızla bir kez daha birlik sofralarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iftarın hazırlanmasında bizlere desteğini esirgemeyen Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Tüm halkımızın yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" şeklinde konuştu.