Başkan Demircan Erzurumlularla buluştu

Bu ailemizin içerisinde Anadolu’muzun dört bir tarafından gelmiş insanlarımız var. Bu insanları memleketlerinde, evlerinde ziyaret etmek ayrı bir duygudur. Bugün de 5 yıl aradan sonra tekrar Erzurum’a geldik" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nda ikamet eden vatandaşları kendi topraklarında ziyaret etmeye devam ediyor. Her yıl Anadolu’nun farlı noktalarına ziyaretler gerçekleştiren Başkan Demircan Beyoğlu Erzurumlular Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Akbulut’un daveti üzerine Erzurum’a gitti. Ziyaretin ilk gününde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya gelen Başkan Demircan daha sonra şehrin tarihi mekanlarını gezdi.

"İnsanları evlerinde ziyaret etmek ayrı bir duygudur"

Erzurum’a daha önce de geldiğini belirten Başkan Demircan, “Önceki ziyaretimde olduğu gibi bu ziyaretimde de çok sıcak bir karşılama ile karşılaştım. Malumunuz İstanbul Türkiye’nin özü, özeti, Beyoğlu da İstanbul’un özü ve özetidir. Yerli yabancı milyonlarca insan Beyoğlu’nda hep birlikte yaşıyoruz, adeta bir aile olmuş durumdayız. Bu ailemizin içerisinde Anadolu’muzun dört bir tarafından gelmiş insanlarımız var. Bugüne kadar Kastamonulusu, Sivaslısı, Erzincanlısı, Erzurumlusu, Trabzonlusu hepsini mekanlarında ziyaret ettim ve etmeye de devam ediyorum. İnsanları memleketlerinde, evlerinde ziyaret etmek ayrı bir duygudur. Vatandaşımız bizi memleketinde görmekten mutlu ve memnun oluyor. Bugün de 5 yıl aradan sonra tekrar Erzurum’a geldik" dedi.

"Her gelişimizde şehrin daha da geliştiğini gözlemliyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri de inceleyen Başkan Demircan, "Doğu’nun kadim şehrine her bir gelişimizde şehrin daha da geliştiğini gözlemliyoruz. Mehmet Sekmen Başkanımız Dadaşlar diyarının adeta çehresini, görünümünü değiştirdi. Bu değişimi gözlemlemek medeniyet şehrinin değiştiğine tanık olmamak elde değil. Gerek İstanbul’da gerekse de parlamentoda elde ettiği tecrübe ve birikimini doğduğu topraklara yansıtan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’i yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.