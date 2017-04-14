Biz Beyoğlu Belediyesi olarak tüm şehirsel planlamaları insanların beklentilerini karşılayacak şekilde yaptık” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Şehirleri ve Yeni Yönetim Modeli’ konulu konferansın konuğu Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oldu. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin Haliç yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Şehirlerin geçirdiği tarihi süreçleri ve geleceğin marka şehirlerinin oluşturulması için yerel yönetimlerin atması gereken adımları Beyoğlu’nda hayata geçirilen yatırımlar üzerinden anlatan Başkan Demircan, öğrencilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

“İnsanın nasıl bir rotası varsa şehirlerin de rotası var”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, insanların şehirlerden beklentilerinin değiştiğini belirterek, “İnsanlar yaşadıkları şehirlerin güvenli ve huzurlu olmasını, Ekonomisinin olmasını, gelecek vaat eden eğitiminin olmasını, rahat bir hayat sürebileceği sosyal hayatının olmasını ve ruhunu tatmin edeceği bir kültür hayatının olmasını istiyor. Bütün bunları dikkate alan bir entegre şehir planlaması olduğu, ideal bir şehirde yaşamak istiyor. İnsanların nasıl bir rotası varsa şehirlerinde rotası var. Şehirlerde ne üretmek istediğini net olarak ortaya koymalı. Üretimi, eğitimi, mekansal planlamayı da ona göre yapmalı. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak tüm şehirsel planlamaları insanların beklentilerini karşılayacak şekilde yaptık. Örneğin Okmeydanı’ndaki dönüşüm projemiz; Dönüşüm planlamasını yaparken 100 bin kişi yaşayacak. 40 bin kişi burada çalışacak. Binaların fonksiyonları Ticarete, eğitimi, inovasyona ve turizm uygun olacak. Bunlar hep birbirini destekleyen ve hedefini doğru koymuş bir şehir planlanması. Hazırda var olan yapı stokunun dönüşümünü yönlendirirken de bu hedefe uygun planlamalar yapmaya gayret ettik” dedi.

“Yeni sistemde siyasetin bezirgânları kaybedecek”

Katılımcıların Yeni Hükümet Sistemi ile ilgili sorularını da cevaplandıran Başkan Demircan, “Çok başlılığın ortadan kaldırılmak istenmesindeki amaç hızlı karar verebilmek içindir. Dolayısıyla Türkiye inşallah önümüzdeki süreçte hükümetini ve meclisini ayrı ayrı sandıklarda seçtiği bir sistem kuracak. Bu sistemden siyasetin bezirgânları kaybedecek. Çünkü bu sistemde çarşaf listeyle gelen bu bezirgânlar istenmedikleri halde milletvekili, hatta genel başkan olabiliyor. Yeni sistemde ise istediğin vekile oy verebileceksin. İstediğin Cumhurbaşkanı adayına oy verebileceksin. Yeni sistemin bu memlekete en büyük getirisinden birisi de siyaset kısır tartışmalardan çıkacak. Siyasi kavgalar beş yılda bir sadece seçimden seçime olacak. Şov değil, iş yapılacak. Vatandaş oy verdiği insana bakacak beş yıl içerisinde iş yapmamışsa bir daha ona oy vermeyecek, yapmışsa da vermeye devam edecek. Cumhurbaşkanının görev süresinin en fazla 10 yıl ile sınırlandırılması da geni neslin önünü açacak” ifadelerini kullandı.