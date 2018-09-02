Başkan Demircan köyünde çay topladı

Karadeniz’in en meşhur lezzetlerinin görücüye çıktığı festivale katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, hemşehrileri tarafından sevgiyle karşılandı. Hemşehrileriyle bol bol vakit geçiren Demircan, festivalin ardından çay topladı.

Yeşilin her tonuna rastlamanın mümkün olduğu Rize’nin Sütlüce Köyü’nde Beyoğlu Belediyesi’nin de katkılarıyla 8’incisi düzenlenen Geleneksel Sütlüce Festivali’ne Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Renkli anların yaşandığı festivalde hemşehrileri tarafından sevgi seliyle karşılaşan Demircan, köylüleriyle selamlaştı, onlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Çocuklar ise Başkan Demircan’ı hazırladıkları pankartla karşıladı.

Festivale Başkan Demircan’ın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kasımpaşa Kulüp Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, STK Başkanları ve Dernek üyeleri katıldı. Festivalde konuşan Demircan’a Rize İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

Karadeniz’in en meşhur lezzetleri vatandaşlara ikram edildi

Konuşmaların ardından 8’inci Geleneksel Sütlüce Festivali’nde, köyün kadınlarının yaptığı yöresel yemekler vatandaşlara ikram edildi. Başkan Demircan, kendine ikram edilen Karadeniz lezzetlerini tattıktan sonra festival alanının yanında bulunan çay bahçesinde çay topladı. Çay tarlasının sahibi ise Başkan Demircan’a ideal çayın nasıl olması gerektiğini anlattı.

“Türkiye’deki vatandaşlarımıza “Rize’yi mutlaka bir görün” çağrısını da yapmak istiyorum”

Festivalde yaptığı konuşmada Rize’yi tüm Türkiye’nin görmesi gerektiğini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Atalarımız, büyüklerimiz, dedelerimiz onlarca yıl evvel buradan çıkıp İstanbul’a gelmişler, Kasımpaşa’ya yerleşmişler. Ben üçüncü kuşağım. Orada doğdum, orada büyüdüm. Ama insan sonuçta İbni Haldun’un dediği gibi coğrafya kader. Doğduğumuz yerin de karakterini taşıyoruz. Senede bir kez olsun burada bu etkinliklere katılmaktan çok mutlu oluyoruz. Beyoğlu’nda yaşayan, Anadolu’dan gelmiş, göç etmiş insanları köylerinde bulmanın da ayrı bir iletişimi var. Onları mekanlarında ziyaret etmek de çok anlamlı. Bu çerçevede Rize’deyiz. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarımıza “Rize’yi mutlaka bir görün” çağrısını da yapmak istiyorum” diye konuştu.