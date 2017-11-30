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30 Kasım 2017 13:06

Başkan Demircan: “Marka şehirler, doğru ürünlerin üretilebildiği şehirlerdir”

8’inci Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar için Kentsel Dönüşüm Gelişimi” konulu panele konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Odak şehir ve marka şehir, dünya çapında doğru ürünlerin üretilebildiği şehirlerdir.

Başkan Demircan: “Marka şehirler, doğru ürünlerin üretilebildiği şehirlerdir”

30 Kasım 2017 13:06

Sürdürülebilir kentler için dünyaca rekabet edebileceğiniz doğru ürünlere odaklanmak ve bu hedef doğrultusunda insan kaynağı yetiştirmek, sosyal ve kültürel hayatı bu çerçevede inşa etmek, mekanı da bunlara göre planlamak gerekiyor” dedi.


T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi ikinci gününde gerçekleştirilen panellerle devam etti. Bu yıl "Geleceğin Tasarımı: Küreselleşmenin Yeni Sınavı" temasıyla gerçekleştirilen 8. Boğaziçi Zirvesi, yerli ve uluslararası siyasetçileri, bilim insanını ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Zirve kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar için Kentsel Dönüşüm Gelişimi” konulu panele konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sürdürülebilir kentlerin oluşum süreçlerini katılımcılarla paylaştı.



“Sosyal ve kültürel hayat da çok kıymetli”


İnsanların şehirlerden beklentilerini dört gruba ayıran Başkan Demircan, “İnsanların büyük şehirlerde belediyelerden, kamudan beklentisi; ekonomi, kalifikasyon, sosyal-kültürel hayat ve bunlara endekslenmiş bir şehir hayatı. Dolayısıyla sürdürülebilir kentlerde başta doğru seçilmiş ekosistemler içerisinde üretilebilecek ürünler, üretim için doğru insan kaynağını yetiştirebilecek eğitim. Bunun yanı sıra sosyal ve kültürel hayat da çok kıymetli. Çünkü insan kendisini sadece okulda veya işyerinde geliştirmiyor, sokakta ve caddede de geliştiriyor” dedi.



“Beyoğlu olarak hedefimiz turizm ve kültür endüstrisidir”


Başkan Demircan, “Marka şehir sadece belediye hizmetlerinin iyi olduğu bir şehir değildir. Odak şehir ve marka şehir, dünya çapında doğru ürünlerin üretilebildiği şehirlerdir. Mesela Milano buna güzel bir örnek. Milano dediğimizde herkesin aklına moda geliyor. Beyoğlu olarak bizim hedefimiz de turizm ve kültür endüstrisi. Dolayısıyla sürdürülebilir kentler için dünyaca rekabet edebileceğiniz doğru ürünlere odaklanmak ve bu hedef doğrultusunda insan kaynağı yetiştirmek, sosyal ve kültürel hayatı bu çerçevede inşa etmek, mekanı da bunlara göre planlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.




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