Mevlana’nın vefatının 744. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hz Mevlana asırları aşan felsefesiyle bize iyiliği ve güzelliği anlatıyor. İslam felsefesinin büyük mutasavvıflara her zaman ihtiyacı var” dedi.

Büyük İslam âlimi ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri, 744. Vuslat yıldönümünde Beyoğlu’nda düzenlenen programla anıldı. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından Kasımpaşa Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Şeb-i Arus programı tekke pilavı ikramı ile başladı. İkramın ardından özel olarak düzenlenen Sema Mukabelesi katılımcıların büyük beğenisini topladı. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş’un ev sahipliğinde düzenlenen programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mevlana deyince akla ilk olarak ilahi aşkın geliyor"

Gecede konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mevlana deyince akla ilk olarak ilahi aşkın geldiğini belirterek, “Hep şu soruyu sorarız, en büyük aşk nedir? İlahi aşktır. Mevlana bize ilahi aşkı anlatıyor. Hz Mevlana asırları aşan felsefesiyle bize iyiliği ve güzelliği anlatıyor. İslam felsefesinin büyük mutasavvıflara her zaman ihtiyacı var. Hoşgörü okyanusu Mevlana’yı 744. Vuslat yıldönümünde muhabbetle ve saygıyla anıyoruz” dedi.

"Gönlümüze ve ruhumuza şifa aradığımız için buradayız"

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ise “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz bu programda gönlümüze ve ruhumuza şifa aradığımız için buradayız. Bugün hep birlikte Hazreti Mevlana’yı bir kez daha anarken kendi hayatımızı da tekrardan gözden geçirmeliyiz. Sadece bizlerin değil tüm insanlığın kalbine ve gönlüne seslenmiş olan Hz. Mevlana’yı rahmetle minnetle ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.