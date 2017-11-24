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24 Kasım 2017 13:01

Başkan Demircan: “Şehirler içinde yaşayan insanları eğiten birer üniversitedir”

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Başkan Demircan: “Şehirler içinde yaşayan insanları eğiten birer üniversitedir”

24 Kasım 2017 13:01

CNR Emlak Zirvesi’nde marka şehirlerin oluşum süreçlerini ve marka üretimini anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Kaliteli üretmek için şehirlerde dört unsuru bir arada görmemiz gerekiyor; ekonomi, kalifikasyon, sosyal ve kültürel hayat, bütün bunları dikkate alan mekansal planlama. Şehirler içinde yaşayan insanları eğiten birer üniversitedir” dedi.


İstanbul Fuarcılık tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’nin desteğiyle CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen CNR Emlak Zirvesi ve CNR Emlak Fuarı başladı. Dört gün sürecek olan fuar yatırımcıları, proje sahiplerini ve finansman sektörünü aynı platformda buluşturması açısından büyük önem taşıyor. Bu yıl ‘Şimdi Türkiye’ye yatırım zamanı’ temasıyla gerçekleştirilen fuara konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, marka şehirlerin oluşum süreçlerini ve marka üretimini anlattı. Demircan, dünya tarihinde Anadolu topraklarının hep kıymetli olduğunu belirterek, “Anadolu bir köprü ve bu köprünün başı da İstanbul’dur. Dünya ticaret hatları, enerji hatları üzerinde olan bir ülkemiz var. Dolayısıyla çevremizdeki ülkelerde yaşananların, bölgemizdeki bütün operasyonların bu bölgede var olmak savaşı olduğunu anlıyoruz. Bu perspektiften bakıldığında Türkiye’de lojistiğe, ulaşıma, yeni ticaret yollarına yatırım yapmanın her zaman doğru olduğunu görüyoruz. Yeni dünyanın ticari aksları burada. Onun için Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı” dedi.



“Kaliteli üretmek için şehirlerde dört unsuru bir arada görmemiz gerekiyor”


Marka şehirlerin oluşum süreçlerini de anlatan Başkan Demircan, “Dünya sanayileşmeye başladıktan sonra sanayi 1.0, 0, 3.0 derken 4.0 oldu. Bu ne anlama geliyor; dünyada bundan yüz sene evvel üretmek önemliydi ama bugün kaliteli üretmek önemli. Kaliteli üretmek için de şehirlerde dört unsuru bir arada görmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi ekonomi, ikincisi kalifikasyon, üçüncüsü sosyal ve kültürel hayat, dördüncüsü ise bütün bunları dikkate alan mekansal planlama. Şehirler içinde yaşayan insanları eğiten birer üniversitedir” ifadelerini kullandı.



“Her semtin kendince geliştirdiği bir ürünü vardır”


Demircan, “Ürettiğiniz refahla varsınız. Üretmek için şehirler kıymetli. Şehirler sadece iskan edilen yerler değildir. Her semtin kendince geliştirdiği bir ürünü vardır. Mesela Beyoğlu. Dedik ki bu şehrin rotası kültür endüstrisi ve turizm endüstrisidir. O halde binalarımız ve çalışma alanlarımız buna uygun olmalı, eğitimimiz buna uygun olmalı. Burada yaşayan insanlar bu meslekler çerçevesinde eğitim almalı ve burada çalışmalı. O zaman o şehirde inovasyon olur, kaliteli üretim olur” şeklinde konuştu.




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