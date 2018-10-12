Başkan Demircan: "Turizm sektörü Beyoğlu'nun her tarafına yayıldı"

Otel işletmecileri ile bir araya gelerek işletmecilerin talep ve önerilerini dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Turizm sektörü Beyoğlu'nun her tarafına yayıldı. Fakat bununla yetinmeyerek hep daha iyisi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Turizm sektörü geleceğe çok daha iyi yürüyen bir sektör olarak kendisini gösterecek ve hissettirecek” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Otel işletmecileri Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel öğle yemeğinde bir araya geldi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Otel işletmecilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demircan, Türkiye'de ve Beyoğlu'nda turizmde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"Beyoğlu'nda turizm sektörü çok gelişti"

Beyoğlu'nda Turizm sektörünün çok geliştiğini belirten Başkan Demircan, “2004'te Taksim Meydanı'ndan Galatasaray'a kadar sadece ana hat üzerinde bir hareketlilik vardı. Bugün İstiklal Caddesi ara sokaklarıyla Galatasaray Meydanı'ndan Tünel'e, oradan Karaköy'e Şişhane'ye, Kasımpaşa'ya, Dolapdere'ye kadar gelişti. Rakamlarımız net; 6 bin yatağımız vardı bugün 50 binden fazla yatağımız var. 9 bin işletme vardı. Bunların yarısı toptancı diğer yarısı da perakendeciydi. 10 bin yeni işletme ilave oldu ve bugün 19 bin işletmemiz var. Toptancılık gerilerken perakende ve turizm sektörü gelişti. Bu süreçte 3 binden fazla tarihi yapı yenilendi. Onbinlerce insanın aktığı İstiklal Caddesi ve çevresinde çekim alanı oluşmasının sebebi bu” dedi.

"Beyoğlu'ndan mülk alsaydık, yatırım yapsaydık diyenler çok olacak"

Başkan Demircan, “Beyoğlu, İstanbul'un kalbi. Devam eden projelerimiz tamamlandığında keşke Beyoğlu'ndan mülk alsaydık, yatırım yapsaydık diyenler çok olacaktır. İstiklal Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde üzerinde boş dükkanımız kalmadı. Her taraf turistle dolu. Dolulukta yüzde 80-90'lara ulaştık. Turizm sektörü Beyoğlu'nun her tarafına yayıldı. Turizmci bir başkan olarak 15 yılda Beyoğlu'nda turizmi tabana yaydık. Bir tane Turizm Meslek Lisemiz var. Orada gençleri yetiştirip hizmet sektörünün önemli bir destinasyonu olsun gayretimiz devam ediyor. Fakat bununla yetinmeyerek hep daha iyisi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Turizm sektörü geleceğe çok daha iyi yürüyen bir sektör olarak kendisini gösterecek ve hissettirecek. Gelecek bizim. İstanbul'un, Beyoğlu'nun geleceği parlak” ifadelerini kullandı.