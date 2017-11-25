Başkan Demircan, Tuzla Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen Tuzla Kitap Fuarı Tuzla Marina’da başladı. Fuar’ın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “Bir Sistem Tartışması” ve “2’nci Abdulhamid Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar” isimli kitaplarını okurları ile buluşturdu. Kendisine ayrılan stantta kitaplarını imzalayarak okurlarına dağıtan Başkan Demircan daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret etti. 120’den fazla yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar 3 Aralık’a kadar devam edecek.

“Bugün kitap dostlarıyla bir araya geldik”

Okurlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demircan, “Kitap fuarlarına katılarak kitaplarımızı imzalıyoruz. Bugün de Tuzla Kitap Fuarındayız. İnsanoğlu meraklı bir varlık. Bizi okumaya ve araştırmaya yönelten şey merakımız. Hangi işi yapıyorsak yapalım kendimizi geliştirmek üzere müracaat edeceğimiz nokta kitaptır. Bizde bugün kitap dostlarıyla bir araya geldik. Bize bu imkanı sunan Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.