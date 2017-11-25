Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 16:03

Başkan Demircan, Tuzla Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Tuzla Kitap Fuarı’nda “Bir Sistem Tartışması” ve “2’nci Abdulhamid Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar” isimli kitaplarını okurları ile buluşturan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hangi işi yapıyorsak yapalım kendimizi geliştirmek üzere müracaat edeceğimiz nokta kitaptır” dedi.

Başkan Demircan, Tuzla Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

25 Kasım 2017 16:03


Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen Tuzla Kitap Fuarı Tuzla Marina’da başladı. Fuar’ın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “Bir Sistem Tartışması” ve “2’nci Abdulhamid Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar” isimli kitaplarını okurları ile buluşturdu. Kendisine ayrılan stantta kitaplarını imzalayarak okurlarına dağıtan Başkan Demircan daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret etti. 120’den fazla yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar 3 Aralık’a kadar devam edecek.



“Bugün kitap dostlarıyla bir araya geldik”


Okurlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demircan, “Kitap fuarlarına katılarak kitaplarımızı imzalıyoruz. Bugün de Tuzla Kitap Fuarındayız. İnsanoğlu meraklı bir varlık. Bizi okumaya ve araştırmaya yönelten şey merakımız. Hangi işi yapıyorsak yapalım kendimizi geliştirmek üzere müracaat edeceğimiz nokta kitaptır. Bizde bugün kitap dostlarıyla bir araya geldik. Bize bu imkanı sunan Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç