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23 Aralık 2016 10:51

Başkan Demircan: “Ülkemizde 80 milyondan sekiz tane kaşif çıkarabilirsek bize yeter"

Başkan Demircan: “Ülkemizde 80 milyondan sekiz tane kaşif çıkarabilirsek bize yeter

23 Aralık 2016 10:51

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve velilerle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bir kaşif hayatı kökünden değiştirebilir. Ülkemizde 80 milyondan sekiz tane kaşif çıkarabilirsek bize yeter. İşte o milyonda birleri arıyoruz. Bunu da bizim evlatlarımız içinden çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nda geleneksel hale gelen “Okul Buluşmaları” kapsamında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Minik öğrenciler tarafından sevinç gösterileriyle karşılanan Başkan Demircan, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Başkan Demircan daha sonra okulun toplantı salonunda öğretmen, okul aile birliği üyeleri, mahalle muhtarları, mahallelerden sorumlu meclis üyeleri ve veliler ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

“İstiklal Caddesi’ni çocuklarla doldurmak istiyoruz”
İstiklal caddesini daha verimli kullanabilmek için yeni bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Çocuklarımızı, yaşamı, kültürü, sanatı, ticareti, yani şehrin en önemli geçim kaynaklarını bir arada bulunduran bu muhitle tanıştıracağız. Bu bizim önemli bir stratejimizdir. Çok sayıda geziler düzenliyoruz ama bu gezilerin sayısını daha da artırmaz lazım. Çünkü İstiklal Caddesini çocuklarla doldurmak istiyoruz. İnsanların hayata bakışı çok değişti. Zaten önemli olan insanı değiştirmekti. Kültür gezileri, kefen Kampı. Gençlik merkezleri, Turabibaba Kütüphanesi hayatımıza bir kalite kattı” dedi.

"80 milyondan sekiz mucit çıkarsak bize yeter"
Başkan Demircan, her şeyi çocuklar için yaptıklarını da ifade ederek, “Mesele çocukları okumaktan öte onlara iş bulmak, aş bulmak. Çocuklarımıza yaşadığı muhitte iş bulabilecek miyiz? derdimiz bu, artık bu noktaya geldik. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek ülkemizde o kadar zengin olur. Ne kadar zengin olursak gelecek nesillere de o kadar iyi bir ülke bırakmış olacağız. Bugün dünyada üretmek kıymetli ama nitelikli mal üretmek daha kıymetli. Daha iyisini üretmek için de daha eğitimli olmamız gerekiyor. Bir kaşif hayatı kökünden değiştirebilir. Ülkemizde 80 milyondan sekiz tane mucit çıksa bize yeter. İşte o milyonda birleri arıyoruz. Bunu da bizim evlatlarımız içinden çıkarmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Ümit Bülüç de Başkan Demircan’a okullara ve eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



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