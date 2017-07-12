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12 Temmuz 2017 14:51

Başkan Demircan ve Karaman, 15 Temmuz duruşmalarını izledi

15 Temmuz’daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerine ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 110’u tutuklu, 1’i firari 116 sanığın yargılanmasına Silivri Cezaevi duruşma salonlarında devam ediliyor.

Başkan Demircan ve Karaman, 15 Temmuz duruşmalarını izledi

12 Temmuz 2017 14:51


Silivri Cezaevi Kampüs alanı içerinde bulunan duruşma salonlarında devam eden mahkemeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Fatma Benli, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Karakaş da Silivri’ye gelerek duruşmaları takip etti.



“Söyledikleri o kadar boş şeyler ki ”


Duruşmaların ara verilen kısmında açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Ş.Yücel Karaman, “Bu hain girişimin yıl dönümünde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Biz teşkilat olarak İl Başkanlığımız nezdinde ilçelerimizle destek için buradayız. Davalarda gördüğümüz şey gerçekten bizleri üzüyor. Biraz önce TSK içerisinde görev yapmış bu hainlikle suçlanan kişilerin savunmalarını izledik. Gerçekten üzülüyoruz. Söylediklerinin ne kadar boş şeyler olduğunu çok rahat görülüyor. Bunlar ordumuzun içerisinde Binbaşı’lığa kadar yükselmiş, insan aklı ile dalga geçer gibi. Çok fazla belli sokma akılla yapıldığı, birbirini tutmayan sözler, baktığınızda hemen anlaşılıyor ne demek istediğim. Seyircileri tahrik etmek istercesine yapılan davranışlar ve rahat gözükme çabalarının ne kadar psikolojik savaş olduğunu gösteriyor. Ama Adalet yerini bulacaktır ve 250 şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Türk milleti burada sergilenen bu kadar yalana takiyyeye kanmaz, izlediğim kadarıyla da TSK adına da üzüntü duyuyor insan, İnşallah ülkemiz ve TSK içimizden temizleyecek bunları, en kısa zamanda gereğini yapacak, bizlerde şehit yakınlarımızda, gazilerimizin de yürekleri soğuyacak İnşallah ”dedi.



“Allah hainlerden bizi uzak eylesin”


Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yaptığı açıklamada “15 Temmuz’un seneyi devriyesindeyiz. Aradan bir yıl geçti ve o ihanet kalkışmasının en sıcak anlarını yaşamış yerel yöneticiler olarak bugün Beyoğlu’nun bir grup insanıyla buradayız. Aradan geçen bir yıl sonra bu işin müsebbiplerini bugün gözaltında olanların neler söylediğini merak ettim. Bu duyguyla buraya gelip izlemek istedim. Cenabı Allah vatanımızı milletimizi birliğimizi daim eylesin. Her aşamada ailemizin içerisinden, çevremizden başlayarak vatanımızdaki hainlerden de bizi uzak eylesin ”dedi.




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