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24 Kasım 2017 16:43

Başkan Demircan’dan Öğretmenler Günü sürprizi

Orbay İlk ve Ortaokuluna gerçekleştirdiği ziyarette öğretmenlerin ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak pasta kesen Başkan Demircan, “Bizleri hayata bağlayan, meraklarımızı gideren en değerli varlıklarımız öğretmenlerimizdir.

Başkan Demircan’dan Öğretmenler Günü sürprizi

24 Kasım 2017 16:43

İyi ki varsınız, öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.


Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdiği “Okulda Buluşalım” projesi ile ilçedeki okullara destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında son olarak Orbay İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sınıfları gezerek minik öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okulun spor salonunda düzenlenen toplantıda okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Başkan Demircan, öğretmenlerin ‘Öğretmenler Günü’nü kutlayarak pasta kesti. Öğretmenlerin talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Demircan’a Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı eşlik etti.



“İyi ki varsınız, öğretmenler gününüz kutlu olsun”


Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklar merak eden bir varlık. Merakını gideren en yakın insanlar da annesi, babası ve öğretmenleridir. Öğretmenler onların dünyasıdır aslında. Öğretmenden sonra da kitaplar gelir. Dolayısıyla bizleri hayata bağlayan, meraklarımızı gideren en değerli varlıklarımız öğretmenlerimizdir. İyi ki varsınız, öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.



“Öğretmenlik sevgi, fedakârlık ve sabır mesleğidir”


Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise, “Öğretmenlik en önemli misyonu ifa eden bir meslek gurubudur. Ben öğretmenliği sevgi, fedakârlık ve sabır mesleği olarak görüyorum. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz” ifadelerini kullandı.




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