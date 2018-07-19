Hasan Akgün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Büyükçekmece İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi.Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi’nde yapılan irtibat bürosu sayesinde gaziler bir araya gelerek çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirebilecekler.

Vatan uğruna canları pahasına mücadele eden gazilerin Büyükçekmece’de bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla Büyükçekmece Belediyesi’nce yaptırılan derneğin açılışına Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Alb. Caner Demirkol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Em. Alb. Ahmet Kendigel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece İrtibat Şubesi Başkanı Em. Dz Asb. Kd. Bçvş. Selçuk Eker, Em. Oramiral Nusret Eker, Em. Koramiral Kadir Sağdıç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda Büyükçekmeceli katıldı.

“Gönlümüzde sonsuz yerleri var”

Açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, “Ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için ülkeye faydalı olan herkesin gönlümüzde sonsuz yeri var. En başta şehitlerimiz arkasından gazilerimiz geliyor. 1. Dünya Savaşı’nda Kore’de ve Kıbrıs’ta ülkemizin menfaatleri, hürriyeti, bayrağı için canını dişine takarak mücadele eden siz gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yeni yerin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık diliyoruz” dedi.

“Size hizmet etmenin mutluluğunu yaşarız”

Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “Gazilerimiz bizim onur ve şeref madalyalarımızdır. Müslüman yüce Türk milletinin en şerefli sözünün şehitlik ve gazilik olduğunu hepimiz kabul ederiz. Onların her birini göğsümüzde şeref madalyası olarak taşırız. Eğer sizler burada bir nebze mutlu olursanız bizler de size hizmet ettiğimiz için mutlu oluruz. Yaşayan bütün gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz. Ebediyete intikal etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere diğer gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun.”

“Başkan Akgün’e sonsuz teşekkür ederiz”

Tüm gazi ve şehitleri rahmetle andığını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Büyükçekmece İrtibat Bürosu Başkanı Emekli Deniz Astsubayı Kıdemli Başçavuş Selçuk Eker, “Hayatını ortaya koyarak Kore’de ve Kıbrıs’ta barış, huzur ve kardeşlik tesis eden gazilerim ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün’e bu mükemmel tesisi donatarak bizlere tesis ettiği için tüm gaziler adına sonsuz teşekkür ederim. Bu hususta onay verdikleri için tüm belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarına gönülden teşekkür ederim. Bu mutlu günümüze geldiğiniz için hepiniz sağ olun” dedi.