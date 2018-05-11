Başkan Ekrem İmamoğlu’ndan 2030 vizyonu sunum

2030 yılında hayata geçirilecek projelerle daha yeşil, daha akıllı, daha gelişmiş bir ilçe olacaklarını belirten İmamoğlu, ”Vizyon 2030 Beyikdüzü’nün gelişim ve dönüşüm anayasasıdır” dedi.

Beylikdüzü, ilçe olma serüveninin 10’uncu yılını büyük bir şölenle kutluyor. Sergi açılışı ile başlayan etkinlikler, tadilatı yeni tamamlanan ve ismi “Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi” (BAKSM) olarak değişen yeni binada yapılacak. Üç gün boyunca Şener Şen, Ayşen Gruda, Ahmet Ümit, Haldun Hürel, Ahmet Güleryüz, Cahit Berkay gibi önemli konuklar ile müzik gruplarının ağırlanacağı, sergi ve seminerlerin olacağı kutlamalar, Beylikdüzü için unutulmaz olacak.

Beylikdüzü Belediyesi ve Batı İstanbul Vakfı’nın işbirliği ile Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10’uncu yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İlk olarak 2 Mayıs Çarşamba günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergi ile başlayan program; 12 Mayıs tarihine kadar dopdolu faaliyetlerle sürecek. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 10’uncu yıl organizasyonu kapsamındaki ilk etkinlik olan ve açılışını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” adlı kişisel resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 1 ay süre ile sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. “Deniz ve Gemi Sevgisi” başlıklı gemi modelleri sergiside Başkan İmamoğlu’nun katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Yerel yönetimler gelecekte hem moderatör, hem koruyucu, hem de çözüm sağlayıcı olacaktır"

Serginin ardından Beylikdüzü Sahnesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Ekrem İmamoğlu, 2030 Vizyonu açıkladı. İmamoğlu,” Bunları yaparken adaletli davranmaya çok özen gösterdi. Tüm Beylikdüzü’nde ortalama 3 bin TL projelere ve yenilikçi hizmetlere harcadık. Yerel yönetimlerin dünyada değişen rollerini de, farkındayız ve bugüne kadar hep bunun bilinciyle geleceğe baktık diyebilirim. Yerel yönetimler gelecekte hem moderatör, hem koruyucu, hemde çözüm sağlayıcı olacaktır. Beylikdüzü genç, dinamik, akıllı yurttaşları 2030 vizyonunu ortaya kokuyor. Yeşil, akıllı bir kent oluşturmayı amaçlayan 2030 vizyonu aslında mutabakat ve uzlaşmayla imzalanmış bir toplumsal sözleşme. Temel kavramlar ışığında 2010 yılında 30’uncu sırada 2014 yılında 24’üncü sırada olduğumuz gelişmişlik vizyonu ile birlikte 2030’da ilk beşte olacağız. Bugünden somut olarak hedeflerimizi koyarsak Türkiye Çapında Beylikdüzü insani gelişmişlik endeksinde 2016 yılında 26’ncı sıradayken 2017 yılında 24’üncü sıraya yükselmiştir. Yapılan araştırmalarda bunu gördük” dedi.

2030 yılında ilçede gerçekleşmesi planlanan projeler ise şu şekilde,”2019 yılında tüm alt yapısı Belçika’nın Gent Üniversitesi ev İTÜ ile yürütülecek iş birliği ile inovatif bir platform oluşturacak. İstanbul’un saygın sanat kuruluşları ile yapılacak Batı İstanbul Bienali ile Batı İstanbul Hinterlandında 300 bin kişiye ulaşması hedefleniyor. 2030 yılında denizde yapılan çalışmalarla mavi bayraklı bir kıyı şeridi olması planlanıyor. 2030 yılında alt yapı ve dönüşüm çalışmaları ile tüm kamu araçları elektrikli araçlara dönüştürülecek ve kamu binaları yeşil binalar olarak yeniden düzenlenecek. Sanayi atıkları belediye gözetiminde farklı işletmelerin girdisi olarak kullanılabileceği bir çevrimiçi bir platform oluşturulacak.”