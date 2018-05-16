Başkan Fazlı Kılıç’a inovasyon alanında ödül verildi

İstanbul’da kilometrekareye oranla 292 parkla ilçeler arasında en fazla parka sahip olan Kağıthane’de bulunan parklar, vatandaşların huzurlu vakit geçirmesi için sürekli kameralarla takip ediliyor. Öte yandan Kağıthane Belediyesi, ilçedeki tüm parklarda ücretsiz internet hizmeti de veriyor. Çevre konusundaki duyarlılığını teknolojiyle birleştirerek vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Kağıthane Belediyesi ayrıca ilçede bulunan mesire yerlerine elektrikli mangallar koyarak, dumandan kaynaklı hava kirliliğini önledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın gerek çevre, gerek yaşam standartlarının yükseltilmesi ve gerekse halk sağlığının korunması yönündeki bu çalışması; Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Kanal Ekonomi tarafından gerçekleştirilen Kent ve Yaşam Ödülleri kapsamında “İnovasyon’’ kategorisinde ödül aldı.

Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 50 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak görülüyor. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ve yayıncı Mehmet Gözcü’nün organizasyonu ile İstanbul Sultanahmet Armada Hotel’de düzenlenen 14’üncü Kent ve Yaşam Ödülleri törenine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile sanat, iş ve siyaset dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.

Başkan Kılıç’a ödülünü KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu verdi.

Ödülü alan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç çalışmalarıyla ilgili olarak;‘’Sadece asfalt döken, çevre temizliği yapan belediyecilik anlayışını geride bıraktık. Halkımızın sevgisi ve desteğiyle 14 yıldır sadece insan odaklı değil, tabiatındaki tüm canlıları da içine alan bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çağın gerekleri neler, vatandaşlarımızın nelere ihtiyacı var, bunları saptayarak projeler geliştiriyoruz. Bu çalışmamızda da mahallelerimize birçok yeni park kazandırdık. Mahallelerimizde yeşili çoğalttık. Her birine ücretsiz internet hizmeti sağladık ve güvenlik kameraları koyduk. Yani vatandaşlarımız huzur içinde parkta zaman geçirirken, isterse ücretsiz olarak internetten de faydalanabiliyor. Yanı sıra mesire yerlerimizde yakılan mangallardan etrafa duman ve koku yayılıyordu. Bu da hava kirliliğiyle beraber insan sağlığını olumsuz etkiliyordu. Elektrikli, ücretsiz kullanabilecekleri, kapalı mangallar geliştirerek bu sorunu da böylelikle çözmüş olduk’’ diye konuştu.