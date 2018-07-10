Başkan Fikret Orman: “Shakira’yı yarın inşallah Beşiktaşlı yapacağız”

Başkan Orman, toplantıda yarınki konserin sorulması üzerine, ”Shakira’yı yarın inşallah Beşiktaşlı yapacağız“ dedi.

Beşiktaş Kültür Merkezi’nin (BKM) düzenlediği organizasyonla İstanbul’da yapılacak Shakira konseri öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe bir basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park’ta düzenlenen toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman ve Bekçe düzenlenecek konser hakkında bilgiler verdiler. Fikret Orman böyle bir organizasyonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirirken, BKM CEO’su Bekçe de bu konserle şeytanın bacağını yeniden kırdıklarını söyledi.

“Gençlerimizin eğlenebilecekleri organizasyonların yapılmasını çok önemsiyorum“

BKM tarafından teklif edilen bu organizasyonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Başkan Orman, “Bu stadı yaparken çok uzun zaman kullanılsın istedik. Bir tek maç günleri değil. Netice itibariyle burası milli bir servet. İnsanlar kullansınlar, devamlı içerisinde olsun ve yaşasın istiyoruz. Bir amaçta konserlerdi. Geçtiğimiz 2-3 senedir Türkiye’de bir konser organizasyonu yapılmıyor. Ben de çok arzu etmiştim. BKM sağ olsun böyle bir organizasyonu dile getirince çok memnun olduk. Onlar da taşın altına ellerini koydular. Biz de koyduk. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum. İnşallah bu vesile olur ve seneye burada daha fazla konser gerçekleştiririz. 80 milyon nüfusu olan bir ülke burası. Nüfusumuzun çoğu genç. Gençlerimizin de aynı dünyada olduğu gibi eğlenebileceği ve güzel vakit geçirebilecekleri organizasyonların yapılması hem ülkemiz açısından hem ülkemizin tanıtımı açısından çok önemsiyorum" dedi.

“Shakira’yı yarın inşallah Beşiktaşlı yapacağız“

Shakira’ya ilgili bir talep geldi mi sorusu üzerine Başkan Orman, “Shakira’nın bizden değil de bizim ondan taleplerimiz var. Birincisi yarın onu inşallah Beşiktaşlı yapacağız. İkincisi eşi de çok önemli bir futbolcu zaten. Bakarsınız onu da Beşiktaş’a getiririz“ dedi.

“Dünyanın her yerinde de statlar zaten bu gibi amaçlar için kullanılıyor“

Konserin stada bir zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Fikret Orman, “Esasında bizim buradaki en büyük zorluğumuz şu anda üstünde bulunduğumuz çimlerin zedelenmemesi. Onda da zaten artık teknoloji aşılmış vaziyette. Bizim çim bakımımızı yapan şirketle beraber yaptılar bütün çalışmayı. Yarın da inşallah hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Dünyanın her yerinde de statlar zaten bu gibi amaçlar için kullanılıyor. Bizim stadımızın şöyle büyük bir avantajı var. İstanbul’un ve Türkiye’nin merkezi burası. Gelmesi, gitmesi, dağılması çok rahat bir stat. İnsanlar burayı kullansın diye zamanında öyle planlamıştık“ diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Vida’nın Dünya Kupası performansı sorulması üzerine Orman, “İnşallah oyuncumuz için de hayırlısı. Oyuncumuz ne kadar başarılı olursa bizim için de o kadar hoş. Ben de zaten ya 3. ya da final maçına gideceğim“ dedi.

Bekçe: “Tekrar şeytanın bacağını kırıyoruz”

Vodafone Park’ın muhteşem bir stadyum olduğunu söyleyen BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, “En son 27 Mayıs’da Justin Timberlake konseri yapmıştık İTÜ’de. Ama böyle bir stadyum için çölde çay bile az gelir. Muhteşem bir yer. Biz de gözümüz gibi baktık. Shakira’yla beraber 4 yıl ara vermiştik. Tekrar şeytanın bacağını kırıyoruz. Çok da büyük ilgi oldu. Shakira’nın klasik kulis istekleri oldu ama ben dün gece ekibe de kulisin resmini gösterdim. İçeriğinden ziyade hayran kaldılar. Sağ olsun Mudo yaptı dekorasyonu. Muhteşem bir dekorasyon var. Olağanüstü güzel bir kulisimiz var. Çok güzel de ağırlayacağız kendisini“ dedi.

“Boğazı boş geçeni ben hiç görmedim“

Shakira’nın İstanbul programı ile ilgili bilgi vermeyen Bekçe, “Çok açıklanmıyor bu tip programlar ama boğazı boş geçeni ben hiç görmedim. Zaten bir önceki konserini de biz Kuruçeşme Arena’da yapmıştık. Sahneye çıktığında inanamamıştı. Sol tarafta boğaz sağ tarafta orman. Burada çıkmak için benim size para vermem gerekir demişti. Tabii öyle olmuyor işin aslı. Biz yine veriyoruz ama gerçekten İstanbul’u da çok seviyor. Zaten bu kadar insanın arkasından Türkiye’ye gelmeye gönüllü de olan ilk sanatçı. O nedenle biz de çok memnunuz “ diye konuştu.

“Çok şükür uzun zamandır herhangi bir sıkıntı olmadığı için tekrar başlama şansını bulduk“

Uzun zamandır bu tarz organizasyonları yapamadıklarını ancak terör olaylarının son bulmasıyla yeniden bu şansı elde ettiklerini söyleyen Bekçe, “Böyle işler masa başında halledilen konular. Biz yaşanan patlamalar ve terör olayları sebebiyle maalesef sigorta poliçelerinde çok ciddi sıkıntı yaşadık. Sigortalanmayınca ülke, biz de o rotaya giremiyoruz. Sanatçıya çıkmadan orada problem yaşadık ama çok şükür uzun zamandır herhangi bir sıkıntı olmadığı için tekrar başlama şansını bulduk. İnşallah bu ilki olacak ve daha niceleri ile devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 30 bin kişi Vodafone Park’ta olacak“

Konsere kaç kişinin geleceği sorusuyla ilgili, “Rakamları vermiyoruz ama yaklaşık 30 bin kişi diyebilirim. Açıkçası bende sabah uçaktan inip direk buraya geldiğim için rakamları güncellemedim. Bugün de devam ediyor satış yarın da devam edecek. Çok dolu bir stadımız olacak“ dedi.