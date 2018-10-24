Başkan Göksu bakkal esnafını dinledi

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, mahalle kültüründe önemli bir yere sahip mahalle bakkallarının varlıklarını sürdürebilmeleri için Esenler'deki bakkal esnafıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Başkan M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, Esenler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Şahin ve ilçede faaliyet gösteren bakkallar katıldı. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantıda bakkallar, sıkıntılarını, görüş, öneri ve belediyeden beklentilerini birinci elden Belediye Başkanı Göksu'ya iletme imkanı buldular.

Mahalle için çok önemlisiniz

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi'nin kanuni yetkiler dahilinde her zaman bakkal esnafının yanında olduğunu belirtti. Bakkalların şehir kültürü, mahalle kültürü açısından çok önemli olduğunun altını çizen Göksu, "Biz istiyoruz ki, bakkallarımızın bizim çözebileceğimiz sorunları varsa onları çözelim. Belediye olarak sizlere katkısı olacak formüller arıyoruz. Sizin yanınızda yer alarak, sizlerin büyük sermayeler karşısında ezilen değil rekabet eden kişiler haline gelmenizi istiyoruz. Bizim görevimiz bu şehrin bütün unsurlarını koruyup kollamak. Sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda bir çalışma yapma, bir proje geliştirme peşindeyiz. Biz bakkalların yaşamasını istiyoruz. Dediğim gibi sizler şehir kültüründe büyük bir yere sahipsiniz. Yeri geliyor siz mahallenin dert dinleyeni, yerine göre güvenlik görevlisisiniz. Bugün sizleri buraya sorunlarınıza birlikte çözümler üretmek için davet ettik” dedi.

Program sonunda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yla hatıra fotoğrafı çektiren bakkallar, desteklerinden dolayı Göksu'ya teşekkürlerini iletti. Başkan Göksu, bakkalların talep ve istekleri doğrultusunda proje hazırlanacağını ve projenin detaylarını konuşmak üzere bakkal esnafıyla yeniden buluşacaklarını söyledi.