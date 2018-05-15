Başkan Hasan Can: “İsrail, yine Ramazan’ı Filistinlilere zehir etti”

Başkan Can, “Bu sene Ramazan’da da bizi şaşırtmadı İsrail yine Ramazan’ı zehir etti Filistinlilere yine Ramazan girerken Filistinlilerin kanını akıttı. Böyle bir şey yok dünya seyrediyor, adeta bir soykırım, ümit ederiz ki bu akıl tutulması dursun” dedi.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Ümraniye 10’uncu Geleneksel Spor Oyunları’nın kapanış töreninde yüzlerce sporcu madalya ve kupalarına kavuştu. Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde gerçekleşen törene Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir dereceye giren öğrenciler ile çok sayıda milli ve amatör sporcu katıldı. Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında milli karatecilerin gösterileriyle devam ederken gösterilerde öğrencilerin birbirinin üstüne çıkarak Türk bayrağı açması büyük alkış aldı. Ardından 92 okuldan öğrencilerin yarıştığı oyunlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 11 bin 200 öğrencinin katıldığı futbol, basketbol, voleybol, hentbol, satranç gibi 12 branşta gerçekleştirilen oyunlarda 325 kupa ve 3 bin 25 madalya dağıtıldı.

Törende yas nedeniyle müzik çalınmadı

Törende konuşan Başkan Can ise ABD’nin büyükelçiliğini resmi olarak Kudüs’e taşımasına karşı Gazzeli vatandaşların protestosuna gerçek mermiyle karşılık veren İsrail’e tepki gösterdi. İsrail yaptığının soykırım olduğunu ifade eden Başkan Can, Ramazan Ayı öncesi Gazzelilerin yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu belirtti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çok sayıda vatandaş nedeniyle Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edilirken spor oyunları ödül töreninde de yas nedeniyle müzik çalınmadı.

“İsrail yine Ramazan’ı Filistinlilere zehir etti”

İsrail’in Ramazan Ayı öncesinde gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bu sene Ramazan’da da bizi şaşırtmadı İsrail, yine Ramazan’ı zehir etti Filistinlilere yine Ramazan girerken Filistinlilerin kanını akıttı. Böyle bir şey yok dünya seyrediyor, bu gidiş böyle gitmez zulüm sonsuza kadar abad olmaz. Filistinlilere yapılan bu zulüm dünya tarihi boyunca az görülen eşine az rastlanan zulümlerden biridir. Adeta bir soykırım, Ümit ederiz ki bu akıl tutulması dursun ve Gençlik ve Spor Haftası’nda heyecanımızı, neşemizi durduran dünyanın neşesini durduran bu zulüm son bulsun inşallah. 10 yıldan beri Ümraniye’de tüm okulların katıldığı bir spor oyunları küçük çaplı bir olimpiyat yapıyoruz. Buradaki hedefimiz çocuklarımızın spor alışkanlığı edinmesi, acaba yarının Türkiye şampiyonları, Avrupa, Dünya Şampiyonu olabilecek çocuklarımızı tespit edebilir miyiz ve onları geliştirip Türkiye’nin ve dünyanın gündemine taşıyabilir miyizdir” dedi.