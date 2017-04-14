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14 Nisan 2017 17:04

Başkan Hasan Can, lise öğrencileri ile bir araya geldi

Lise öğrencileri ile bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bu ülke dara düşerse acaba bu gençler ne yapar diye endişelerimiz vardı ama 15 Temmuz akşamı gecenin bir yarısında milletin kendilerine emanet ettiği tankları halkın üzerine sürenlerin karşısına bu gençlik çıktı “dedi.

Başkan Hasan Can, lise öğrencileri ile bir araya geldi

14 Nisan 2017 17:04


Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can Site Mahallesi, Erkut Soyak Anadolu Lisesinde bayrak töreninde liseli öğrencilerle bir araya geldi.


Bayrak Töreni öncesi konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Çocuklarımızın yarınlara daha iyi hazırlanmaları adına eğitime el atmak her vatandaşımızın görevidir, kutsal bir görevidir. Biz de bu görevi ifa ediyoruz. Ümraniye’de eğitim alanında ne yapılıyorsa biz onun içindeyiz. 13 senelik belediye başkanıyım. Dört yüzün üzerinde kalıcı eser yapmak nasip oldu bize. Bizden önce Ümraniye Belediyesi’nin 41 senesi var ama bugüne gelmiş gösterilecek bir eser yok. Ama son 13 senede en başarılı belediyelerden biri haline geldikse sadece rabbimize bize bu başarıyı nasip ettiği için şükür ederiz” şeklinde konuştu.


15 Temmuz gecesine değinen Can, “Bu ülke dara düşerse acaba bu gençler ne yapar diye endişelerimiz vardı ama 15 Temmuz akşamı gecenin bir yarısında milletin kendilerine emanet ettiği tankları halkın üzerine sürenlerin karşısına bu gençlik çıktı. Şu gördüğümüz yeni nesil, 14 -15 seneden beri tek başına Recep Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde büyümüş gençler. Bu gençler darbe nedir bilmiyorlardı. Bu gençler koalisyon nedir bilmiyorlardı. Bu gençler sıkıntı nedir bilmiyorlardı. Dolayısıyla hep şöyle düşünüyorduk; bu ülke dara düşerse acaba bu gençler ne yapar diye endişelerimiz vardı ama 15 Temmuz akşamı gecenin bir yarısında milletin kendilerine emanet ettiği tankları halkın üzerine sürenlerin karşısına bu gençlik çıktı” şeklinde konuştu.


Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a konuşması sonrası okul yönetimi olarak plaket takdim edildi.




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