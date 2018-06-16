Başkan Hasan Suver, Fatihlilerle bbayramlaştı

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Ak Parti Milletvekili adayı Ahmet Hamdi Görk, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, muhtarlar, STK temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Belediyenin Fuaye alanında yapılan bayramlaşma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Suver, “Bir ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu içerisinde, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlam nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte ulaşmamızı nasip eylesin. Ramazan bayramımız kutlu olsun” dedi. Konuşmasında 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemine de değinen Başkan Hasan Suver, ülkenin geleceği, birlik ve bütünlüğümüzün devamı için vatandaşların seçimde en doğru kararı vereceklerine inandığını belirtti.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, törene katılanların nezdinde tüm Fatihlilerin Ramazan Bayramını kutladı. Konuşmaların ardından Başkan Suver, programa katılanlarla tek tek bayramlaştı.