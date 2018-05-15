Sempozyumda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü’nü teknolojik yatırım açısından tercih edilen bir ilçe haline getirmek için Yaşam Vadisi’nde açmayı planladığımız İnovasyon Merkezi,teknolojik alanda ilklerin hayata geçirileceği bir merkez olacak” dedi.

Teknolojide Milli ve Yerli Dönüşüm Sempozyumu,Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Trakya Salonu’nda yapıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan Ertürk‘ün moderatörlüğünde gerçekleşen ve KOSGEB Uzmanı Mete Koyuncu ile Çuhadaroğlu Anonim Şirketi Genel Müdürü Kenan Aracı’nın konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, teknoloji alanında gerçekleştirilebilecek milli ve yerli dönüşüm hamleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Sempozyuma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal da katıldı.

Sempozyumda yaptığı konuşmada, ekonominin bilgi üzerinde yükseldiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ar-genin ekonomi dünyasının itici gücü olduğunu ve ar-ge harcamalarının fabrikaya, hizmete, iş dünyasına, ihracata, milli gelire, eğitime, yönetime ve diplomasiye yansıdığını ifade etti.

Konuşmasında, Beylikdüzü 2030 Vizyonu kapsamında, yenilikçi fikirlerin ve projelerin oluşturulabilmesine katkı sağlamak amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi’nde hayata geçirilecek Beylikdüzüİnovasyon Merkezi’nin geleceğin dahilerine ev sahipliği yapacağına vurgu yapan İmamoğlu, “İnovasyon Merkezi, yeni fikirlerin ve girişimlerin doğduğu, yeni markaların oluşturulduğu bir AR-GE ve teknoloji merkezi olacak.Bu merkez kendi oluşturduğu ekonomi dışında, ilçe ekonomisinde pek çok yan sektörlerin gelişmesine ve büyümesine de öncülük edecek. Hizmet sektörünü büyütecek; finans sektörünü Beylikdüzü’ne çekecek” diye konuştu.

“İstikbal ve istiklalimiz için üretmek zorundayız”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal ise sempozyumda yaptığı konuşmada, “Sanayileşme ve yüksek teknolojiye dayalı üretim, bizler için bir gereklilik değil, zorunluluktur. Biz, yerli ve milli üretim için önemli adımlar attık. 2018’de de bu konuda seferber olacağız ve tüm kaynaklarımızı kullanarak yerli dönüşüm için arge, tasarım, teknoloji geliştirme konularında ciddi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Bu ülke için çivi çakan, istihdam ve teknoloji üreten her bir sanayicimiz bizim için milli kahramandır.Bu topraklarda var olacaksak, istikbalimiz, istiklalimiz, bağımsızlığımız için üretmek zorundayız, büyümek zorundayız, kalkınmak zorundayız” dedi.