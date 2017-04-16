Başkan Kadıoğlu 1313 No’lu sandıkta oyunu kullandı

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 16 Nisan halk oylaması için vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Başkan Kadıoğlu, Esenyurt Orhan Gazi İlk ve Ortaokulu 1313 No’lu sandıkta eşi Rabia Kadıoğlu ile birlikte oyunu kullandı.

“Bu halk oylaması inşallah başlangıç olacaktır”

Türkiye tarihinin en önemli halk oylaması olduğunu dile getiren Başkan Kadıoğlu, “16 Nisan referandum seçimi için ülke genelinde vatandaşın sandığa yoğun katılımı olduğunu görüyoruz. Esenyurtlu vatandaşlarımız da oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tutmuş durumda. Biz de bugün ülkemizin geleceği için çocuklarımızın refah içinde yaşaması için, başta milletimiz ve tüm mazlum milletlerin yüzünün gülmesi için halk oylamasında oyumuzu kullandık. Türkiye’nin sıçraması ve dünyada büyük devlet, büyük güç olması için bu halk oylaması inşallah başlangıç olacaktır” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Orhan Gazi İlk ve Ortaokulu ile çevre okulları da ziyaret ederek sandık başındaki görevliler ve oy kullanmaya gelen vatandaşlar ile sohbet etti.