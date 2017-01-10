Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’ni (ESBİM) ziyaret ederek iş başvurusu için gelen vatandaşların mülakatına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “ESBİM ile binlerce vatandaşlarımızın işsizlik sorununa derman oluyoruz” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, işçi ve işvereni buluşturan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’ni (ESBİM) ziyaret ederek iş başvurusu için gelen vatandaşların mülakatına katıldı.



“İşsizlik sorununa derman oluyoruz”

2013 yılında kurulan ve bugüne kadar yüz binlerce vatandaşın rahat ve güvenilir iş bulmasına vesile olan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’ne başvuran vatandaşlar ile sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “ESBİM ile binlerce vatandaşlarımızın işsizlik sorununa derman oluyoruz. İşsizlik oranını alt seviyelere çekmek ve kaliteli bir iş ile işçiyi bulmak için ESBİM hizmet etmektedir” dedi.



“Referansları Necmi Kadıoğlu’dur”

İşveren firmaların yapmış olduğu mülakatlara katılan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, ESBİM tarafından firmalara yönlendirilen personellerin referansları “Necmi Kadıoğlu’dur” diyerek vatandaşların tüm haklarının ESBİM tarafından korunduğunu belirtti.