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14 Nisan 2017 16:48

Başkan Kadıoğlu gençlerle buluştu

Gençlerle buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Bizim gençlerimiz emin olun Avrupa’nın gençlerinden hem daha akıllı hem de daha yüreklidir.

Başkan Kadıoğlu gençlerle buluştu

14 Nisan 2017 16:48

Yeter ki bu gençlerimizin önü açılsın altından kalkamayacakları hiçbir yük yoktur” dedi.


Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Esenyurt Nikâh Sarayında “Gençlik Değerleriyle Buluşuyor” adlı programa katıldı.


Gençlerle buluşan Başkan Kadıoğlu, “Avrupa’da 18 yaşında seçme ve seçilme hakkı oluyor, biz yapmaya kalkınca 18 yaşında çocuk diyorlar. 18 Yaşında bir insanı askere alıyorsunuz, eline silah veriyorsunuz, evlendiriyorsunuz, seçme hakkı veriyorsunuz da seçilme hakkı mı sorun oluyor. Bu ülkenin gençlerine güvenin, bu gençler 21 yaşında İstanbul’u fetheden Peygamber övgüsü almış Fatih Sultan Mehmet’in torunları, bu gençler Çanakkale’de düşmana karşı savaşmış bir neslin torunları ve bu gençler 15 Temmuz’da tankların karşısında dimdik duran gençler. Bizim gençlerimiz emin olun Avrupa’nın gençlerinden hem daha akıllı hem de daha yüreklidir. Yeter ki bu gençlerimizin önü açılsın altından kalkamayacakları hiçbir yük yoktur” dedi.


Programda daha sonra Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu gençlerin sorularını cevapladı.




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