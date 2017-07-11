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11 Temmuz 2017 17:39

Başkan Kadıoğlu’ndan vatandaşlara “nöbet” çağrısı

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde halkı meydanlara nöbet tutmaya davet etti.

Başkan Kadıoğlu’ndan vatandaşlara “nöbet” çağrısı

11 Temmuz 2017 17:39


249 vatandaşımızın şehit olduğu yaklaşık 2 bin 193 vatandaşımızın gazi olduğu hain darbe kalkışmanın üzerinden tam 1 yıl geçti. Hain kalkışmanın birinci yıldönümünde ülkenin her yerinde her bölgesinde 15 Temmuz şehitlerini anma ve Demokrasi Nöbetleri tutulacak. Nöbetlerin tutulacağı meydanlardan biride Esenyurt ilçe meydanı olacak. Esenyurt’ta Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu önderliğinde Esenyurt meydanındaki nöbetlere bu akşam (11 Temmuz 2017 Salı) başlanıyor.



“Şehitlerimizi ve Gazilerimizi anma zamanıdır”


Başkan Kadıoğlu, Esenyurt halkını birinci yılında 15 Temmuz zaferine davet ederek, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı 15 Temmuz gecesi şanlı bir duruş ve mücadele gerçekleştirmiştir. Türk halkının bir kez daha hain darbe girişimlerine ve terör örgütlerine boyun eğmeyeceğinin kanıtını tüm dünya görmüştür. Türk halkı bir kez daha üzerine düşen görevi gerçekleştirmiştir. Şimdi şehitlerimizi ve gazilerimizi anma zamanıdır. Tüm Esenyurt halkını bugünden itibaren 15 Temmuz sabahına kadar gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize, cumhuriyet meydanına davet ediyorum” dedi.




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