Başkan Kadir Topbaş oyunu kullandı

Topbaş, “16 Nisan tarihlerden bir tarih değil, günlerden bir gün değil. Ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eşi Özleyiş Topbaş’la birlikte saat 15.00 sıralarında referandum oyunu kullanmak üzere Florya’daki Murat Kölük İlkokuluna geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Topbaş, vatandaşlarla sohbet etti. Oy kullanmak üzere 1277 nolu sandığa giden Topbaş, sandık görevlileri ile selamlaşarak katılım hakkında bilgi aldı. İlk olarak Özleyiş Topbaş, ardından ise Başkan Kadir Topbaş oy pusulasını alarak kabine gidip oylarını kullandı.

“16 Nisan ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir”

Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Topbaş, “16 Nisan tarihlerden bir tarih değil, günlerden bir günde değil. Ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir. İçeride sandık başkanından aldığım bilgiye göre de ciddi bir katılım var. Bu da milli iradenin sandığa yansıması, vatandaşların hassasiyetinin göstergesi var. Bundan dolayı çok memnunum. Bundan sonraki süreçte değerlendirmeler yapılacak ve inanıyorum ki milletimiz her daim her sandıkta o kadar hassas terazi var ki, onun sonuçlarına güveniyorum, bunu samimiyetimle söylüyorum” dedi.

“Kenetlenerek geleceğe yürümemiz bilinciyle dünyaya mesaj vermemiz gerekiyor”

Seçim sürecinde gerekli açıklamaları yaparak tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Topbaş, “Siyasiler gereken konuşmalarını yaptılar, insanlara bu konularda tavsiyelerde bulunduk. Bundan sonra söz milletin dedik ve sonuçta milletin hassasiyetinin sandığa yansıması ve arkasından yeni bir geleceğin başlaması demektir. Tabi özellikle şunu da söylemek isterim, sonuç itibariyle anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak önümüze geldi. Bunun arkasından 17 Nisan 2017’de Türkiye’de bir kardeşlik atmosferinin oluşması, sen ben demeden, ötekileştirmeden siyasi kimlikler bir tarafa bırakılarak etnik ayrımlar yapılmaksızın, 80 milyonluk bir aile olduğumuzu ve kenetlenerek geleceğe yürümemiz bilinciyle dünyaya mesaj vermemiz gerekiyor. Güçlü bir Türkiye’yi yapmak zorundayız. Değişen bir dünya var, dünya ciddi bir değişim içinde. Bu değişime ayak uydurmak, hatta geçmek zorundayız. Muasır medeniyetler seviyesine birlikte olduğumuz zaman başarırız. Birlikte olduğumuz zaman karşımızda hiçbir engel bizi durduramaz. Umutluyum, geleceğin farklı olacağını tahmin ediyorum ve tüm yurttaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşlarla da sohbet edip bol bol fotoğraf çektiren Başkan Topbaş, daha sonra okuldan ayrıldı.