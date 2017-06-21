Başkan Karadeniz komşularıyla aynı sofrada bir araya geldi

Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde Küçükçekmece Belediyesi binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor.

Fevziçakmak Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu ve İlkokulu bahçelerinde kurulan iftar sofralarına, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karakaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.

"Komşularımla birlikte iftar yapıyorum"

Aynı mahallede oturmanın ve komşularıyla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Bugün kendi mahallemde iftar açıyorum. O yüzden kendimi komşularımla birlikte iftar yapıyor olarak kabul ediyorum. Öncelikle komşuluğa ve paylaşmaya bu kadar çok değer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beraberce iftar açmanın Ramazan sofralarında beraberce Allah’a dua etmenin tadına varmak için bizlerle birlikte olmayı seçtiniz için çok teşekkür ediyorum.Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine, bütün Müslümanlara ve insanlara hayır ve bereket getirmesini diliyorum’’ dedi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında, okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu ise, yapılan yatırım ve çalışmalar için tüm mahalle adına Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.

Küçükçekmece’de Yunus Emre anıldı

Öte yandan Ramazan etkinlikleri kapsamında Selçuklu Sosyal Tesisleri’nde Yunus Emre Özel Programı gerçekleşti. Yunus Emre’nin dilinden dökülen ilahi ve şiirlerin seslendirildiği program da ünlü sunucu Cemalettin Tül ve solist Suat Güney sahne aldı. Yunus Emre’nin kasidelerini ise Hafız Ahmet Uzunoğlu icra etti.

Yunus Emre’nin hayatının yanı sıra eserlerinin de dillere döküldüğü gece de, "Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında, Aşk Bezirganı, İşitin Ey Yarenler, Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna, Ey Aşıkan, Gel Gör Beni Aşk Neyledi’’ eserleri seslendirildi.

Etkinlikte, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, çocuklar için Osmanlı macunu, patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlar yapıldı.