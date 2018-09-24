Başkan Karadeniz'le çay sohbeti

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Küçükçekmece Belediyesi bu konudaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Başkan Karadeniz Küçükçekmeceli vatandaşlarla çay sohbetinde buluştu.Tepeüstü 75. Yıl Parkı'nda gerçekleşen sohbette, vatandaşlarla birlikte çay içen Temel Karadeniz vatandaşlara projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Küçükçekmeceli vatandaşların yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaşan Temel Karadeniz'e birim müdürleri ve Başkan Yardımcıları da eşlik etti. Vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet ederek, istek ve önerilerini dinleyen Temel Karadeniz ve ekibi, vatandaşların sorularını yanıtladı.

“Tren hattı yılbaşında açılacak "

Küçükçekmece'de hizmete açılan ve yapımı tamamlanmakta olan 6 adet kapalı otopark ve pazar yerleri, 11 tane spor yatırımı, 12 adet yeni park, 8 tane yol projesi, 9 sağlık tesisi hakkında vatandaşlara bilgi veren Temel Karadeniz, yeni kütüphaneler yapılacağının da müjdesini verdi. Kanarya Mahallesi Bilgi Evi ve Sağlık Ocağı, 2 bin kişiye hizmet verecek Gençli Merkezi, Soğuksu Çamlık ve Güneşpark Evleri Macera Parkları, sosyal tesisler ve yeni camiiler gibi birçok proje hakkında da bilgi verdi. Tren hattının yılbaşında kullanılacağı müjdesini de veren Temel Karadeniz vatandaşlardan büyük alkış aldı.