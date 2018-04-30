Başkan Kartoğlu işçilerle “1 Mayıs” yemeğinde buluştu

Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Kartoğlu, “Biz kocaman bir aileyiz. Hepimiz biriz, beraberiz. Başakşehir Belediyesi hepimizin belediyesi” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin personeli ile öğle yemeğinde buluştu. Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Binasındaki yemeğe Başkan Kartoğlu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Çelik ve Fen İşleri Müdürü Emre Öztürk ile belediye personeli katıldı.

Başkan Kartoğlu’ndan birlik ve beraberlik mesajı

Sohbet havasında geçen yemekte belediye personeline hitap eden Başkan Kartoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. “Biz kocaman bir aileyiz. Hepimiz biriz, beraberiz” diyerek sözlerine başlayan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi hepimizin belediyesi. Sizlerin haklarınız bizim için önemli. Özellikle emeğinizin karşılığını zamanında almamızı önemsiyoruz” dedi.

"Sizler belediyenin kılcal damarlarısınız"

Belediye personeline aidiyet duygusu içinde vazifelerini en iyi şekilde yerine getirme tavsiyesinde bulunan Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizlerden özellikle özveri bekliyorum. Çünkü sizler belediyenin kılcal damarlarısınız. Her an sahada olan arkadaşlarımızsınız. Sizin vatandaşa yönelik tutum ve davranışlarınızın bizim yaptığımız çalışmaların doğru anlatılması noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle hepimizin bayramı olan İşçi Bayramımız kutlu olsun.”

Başkan Yasin Kartoğlu, yemeğin ardından belediye personeliyle bir süre sohbet etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.