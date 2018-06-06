Başkan Kartoğlu’ndan Fenertepelilere park müjdesi

İftar programında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fenertepe’ye yapılacak olan projeleri anlattı.

Başakşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Fenertepe’de 13 bin kişilik bir iftar programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda Başakşehirli vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi. Programa katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar sonrası konuşan Başkan Kartoğlu Fenertepe’de yapılacak yeni projeleri vatandaşlara anlattı.

”Kayaşehir’ den başlayan Kayapark 1.5 milyon metrekarelik dev bir park şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor”

Fenertepeli vatandaşlara yeni projeleri anlatan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Masaları gezerken komşularımın serzenişleri oldu. Fenertepeliler üvey evlat mı diye. Fenertepelileri biz Allah için seviyoruz. Onların alacağı olduğunu da biliyoruz. İnşallah yakın zaman da onlar bile bu değişimlerden şaşıracaklar. Arkadaki büyük bulvar yolların ilk etabını bitirdik. Önceden şehir içerisine ulaşamıyoruz başkanım, bir yolumuz bile yok diyorduk. Elhamdülillah şu anda dev otobanlarımız oldu. Bundan sonra ikinci şikayetimiz başkanım biz ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz. İnşallah projelerini tamamladık. Fenertepemize 4. Etap’daki İETT son durağını taşıyoruz. Bu da sizlere hayırlı olsun. Fenertepelilerin bir başka serzenişi başkanım bizim bir parkımız, sosyalleşeceğimiz bir yer yok idi. Kayaşehir’den başlayan Kayapark 1.5 milyon metrekarelik dev bir park şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Onun bitiş noktası burası. Bahsettiğimiz park Sular Vadisi’nin 2 katı büyüklüğünde. İnşallah bitince hep beraber orada güzel akşamlar geçireceğiz. Biz de hızlanması için arkadaşlara talimat verdik" diye konuştu.