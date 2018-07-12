Başkan Kartoğlu’ndan "Türkiye’nin En Hızlısı"na ödül

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporun T’si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi projesi, meyvelerini vermeye başladı. Spora Başakşehir Belediyesi Spor Parkları’nda futbolla başlayan İbrahim Mamuk, Sporun T’si projesi kapsamında yapılan ölçümlerinin ardından atletizme yönlendirildi. Antrenör Bahadır Durmuş gözetiminde çalışmalarına devam eden ve spor eğitimi alan 15 yaşındaki İbrahim Mamuk, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye’nin En Hızlısı Final Yarışlarına damga vurdu. U15 yaş grubunda 80 metre branşında piste çıkan Başakşehirli atlet, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Spora futbolla başlayan daha sonra Başakşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Sporun T’si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi projesi ile atletizme yönlendirilen genç şampiyon, 100 metrede çok yaklaştığı TOHM barajını geçerek adını Milli Takıma yazdırmak istiyor.

Genç Şampiyon Başkan Kartoğlu’nu ziyaret etti

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 9.48’lik derecesiyle altın madalyaya uzanan İbrahim Mamuk ve antrenörü Bahadır Durmuş’u makamında kabul etti. Başkan Kartoğlu, İbrahim Mamuk’u Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı tebrik etti.

Genç atlete altın hediye eden Başkan Kartoğlu, "Başarılarının devamını diliyorum. Rabbim yolunu açık etsin. İnşallah Olimpiyat Şampiyonu da olursun" dedi.

Hedef, Milli Takım ve Olimpiyat Oyunları

Bu yıl liseye başlayacak İbrahim Mamuk da, Sporun T’si projesi sayesinde atletizmle tanıştığını belirterek, "Hedefim yaş grubum için 100 metrede 11.50 olan TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Projesi) barajını geçmek. Şu ana kadarki en iyi derecem 11.60 ve çok iyi çalışarak hedefime ulaşacağım. Milli Takıma girerek Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi’nin de hazır bulunduğu ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.