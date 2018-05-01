Başkan Kılıç, 1 Mayıs’ta çalışanlarıyla birlikte yürüdü

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, belediye binası önünden, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı miting alanına çalışanlarıyla birlikte yürüdü. Kılıç, “9 Temmuz’da düzenlenen Adalet Mitingi ile tarih yazdığımız Maltepe’de, emekçi kardeşlerim ile birlikte yaşasın 1 Mayıs diye haykırdık” şeklinde konuştu.

Maltepe, 9 Temmuz’da düzenlenen Adalet Mitingi’nden sonra büyük bir mitinge daha başarıyla ev sahipliği yaptı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bileşenleri öncülüğünde, ilçe sahilinde yer alan etkinlik alanında 1 Mayıs mitingi düzenlendi. On binlerce işçinin katıldığı ve büyük bir coşkuyla kutlanan mitinge Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çalışanları ve Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube üyeleriyle birlikte katıldı. “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları eşliğinde ve “Yaşasın 1 Mayıs - Maltepe Belediyesi İşçileri” pankartı arkasında belediye binası önünden mitingin yapılacağı alana doğru yürüyen Kılıç, alanda Türkiye’nin dört bir yanından gelen milyonlarca işçiyle birleşti ve onlarla davul-zurna eşliğinde halay çekti. CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekci ve Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu gibi önemli isimlerin de katıldığı mitingde çok sayıda siyasi parti, belediye, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Katılımın yoğun olması nedeniyle geç başlayan miting, katılımcıların alanda yerlerini almasının ardından 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Başkan Kılıç’ın da aralarında yer aldığı DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler ve marşlar seslendirildi.

“Yaşasın 1 Mayıs” ve “Güzel günler göreceğiz” pankartlarının da açıldığı miting öncesi konuşan Başkan Kılıç, “9 Temmuz’da düzenlenen Adalet Mitingi ile tarih yazdığımız Maltepe’de, emekçi kardeşlerim ile birlikte yaşasın 1 Mayıs diye haykırdık. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri çok yakın. Bizler belediye olarak işçilerimize her daim hak ettikleri neyse onu vermeye çalışıyoruz. Bu konuda işçilerimizin, emekçilerimizin haklarını her zaman koruduk, onlarla sürekli el ele, kol kola olduk ve olacağız. Maltepemizde daha önce Adalet Mitingi düzenlemiştik. Şimdi de büyük bir mitinge, yani 1 Mayıs’a ev sahipliği yapıyoruz. Bunları başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs” diye konuştu.