Başkan Kılıç, kadınlarla buluştu, 3 müjde verdi

Halk buluşmaları kapsamında Maltepe'de her kesimden vatandaşla yan yana gelerek, taleplerini dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yaşamda İz Bırak Derneği” ve “Maltepe Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği” üyesi yüzlerce kadınla bir araya geldi. Kılıç, “Kadınları özgür olmayan bir toplumda, iyilikten ve güzellikten bahsedilemez” dedi.

Halk buluşmalarına ara vermeden devam eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ilk olarak, 1 buçuk yıl önce 10 tane gönüllü kadın tarafından kurulan ve şu an gönüllü sayısı 200'e ulaşan “Yaşamda İz Bırak Derneği” yöneticileriyle, Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğe ve kadın istihdamına destek sunmak amacıyla açılan, Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı'nda gerçekleştirilen sabah kahvaltısında buluştu. Kahvaltı dernek gönüllüsü yüzlerce kadın katıldı. Kahvaltıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sizlerin çalışmalarını gördükçe, iyi ki Maltepe'ye hizmet ediyorum diyorum. 3 tane kız öğrencimizin eğitimine destek olarak üniversite hayallerini gerçekleştirmişsiniz. İlçedeki engelli dostlarımızın derdine derman oluyorsunuz. Size söz veriyorum. Bir dönem daha bana yetki verirseniz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda olacağım. Gelin Maltepe'yi birlikte güzelleştirmeye devam edelim” dedi. Kılıç'a bugüne kadar derneğe verdiği destekten ötürü teşekkür eden gönüllü kadınlar, “Uzun yıllar sizinle çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

Fındıklı'ya 3 müjde

Daha sonra üyelerinin büyük bir çoğunluğu Fındıklı mahallesi sakini olan ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan “Maltepe Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği” bir araya gelen Başkan Kılıç, Fındıklı mahallesine kreş, park ve yaşam merkezi sözü verdi. Muhtarlığın yan tarafında kreş inşaatına başladıklarını müjdeleyen Kılıç, şöyle devam etti: “Allah nasip ederse, ocak ayından sonra Fındıklı mahallesindeki kreşimizi siz kıymetli annelerin hizmetine açacağız. Tabii ki yetmez. Eğer sizler de bana destek olur, bir dönem daha yönetme yetkisi verirseniz, Mustafa Zengin Ortaokulu'nun yanındaki büyük ve boş araziye, içerisinde spor salonları, düğün, nişan, mevlit gibi etkinliklerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir salon, zabıta, vezne gibi belediye hizmet birimlerinin de olduğu muhteşem bir yaşam merkezini önümüzdeki dönemde mahallemize kazandıracağız. Yetmedi, mahallemizin en büyük ihtiyacı olan park alanını mahallemize kazandırarak, Fındıklı halkının rahat bir nefes almasını sağlayacağız”.

Başkan Kılıç'ın verdiği 3 müjdeyi alkışlarla karşılayan kadınlar, yeni dönem için de Kılıç'a destek sözü verdi.