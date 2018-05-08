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08 Mayıs 2018 13:39

Başkan Kılıç, Maltepeli kadınları dinliyor

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli kadınlarla düzenledikleri mahalle toplantılarıyla bira araya gelerek, sorunlarını birebir dinledi.

Başkan Kılıç, Maltepeli kadınları dinliyor

08 Mayıs 2018 13:39


Maltepe Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantıları başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, başkanlık ettiği toplantıda meclis üyelerini belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.


Maltepe Belediyesinin Nisan ayında yayımlanan "Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi" adlı araştırmada, Maltepe’nin İstanbul’daki 37 ilçe belediyesi arasında ilk 4’e girmeyi başardığını söyleyen Kılıç, kadınların sorunlarının ve taleplerinin ele alındığı mahalle toplantıları düzenlediklerini belirtti. Başkan Kılıç, "Nisan ayı boyunca düzenlediğimiz bu buluşmaları, önümüzdeki aylarda da devam ettireceğiz. Bu toplantıları, Kadın Girişimcilik Mutfağımızda sabah gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz. Mahallelerdeki kadınlarımız da, yaşadıkları sıkıntıları, belediyeden beklentilerini ve isteklerini bizlere iletiyorlar" dedi.


Meclis toplantısında CHP grubu adına söz alan Temel Tellioğlu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Azeri Halkı’nın önderi Haydar Aliyev’in 95. doğum günü dolayısıyla, Zümrütevler Mahallesi Dinçer Sokak’ta bulunan parka "100. Yıl Parkı" isminin verilmesine dair bir önerge sundu. Önerge gündeme alınarak, görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.




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