Başkan Kılıç'a tıp merkezi övgüsü

Mahalleye dair pek çok konunun konuşulduğu toplantıda 2017 yılında hizmete açılan Tıp Merkezi, mahalle sakinlerinden büyük övgü aldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni dönemde ilçede atılacak adımlarla ilgili Maltepe'nin 18 mahallesinden vatandaşlarla “Halk Toplantıları”nı sürdürüyor. Küçükyalı Mahallesi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya Başkan Kılıç'ın yanı sıra Küçükyalı Mahalle Muhtarı Kadriye Necla Temur, mahalle esnafı ve Maltepe'nin en eski spor kulüplerinden biri olan Örnekspor'un eski oyuncuları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantıda konuşan Kılıç, "100'e yakın kişiden oluşan bir saha ekibi kurduk. Ekibimiz sokak sokak çalmadık kapı bırakmıyor. Mini bir anket yapıyoruz. Hangi çalışmalarımızdan memnunsunuz, hangilerinden değilsiniz? Sokağımızın, mahallemizin çözüm bekleyen sorunları nelerdir? gibi. Tüm bunları bir havuzda toplayarak, sizlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için yeniden ikinci dönem için yola çıkacağız” dedi.

Görevde olduğu 4 yıl boyunca Maltepe'ye yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimizin 40 yıllık imar sorununu çözdük. İlk dönemimizde planları yaptık. İkinci dönemimizde de dönüşümü tamamlayacağız. Özellikle gençlerimize yönelik ücretsiz okul servislerimizle her gün 450 öğrencimizi okullarına taşıyoruz. Yine zabıta ekiplerimizle okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. Kadınları Maltepe'de baş tacı yaptık. Küçükyalı'da bir Kadın danışma merkezi açtık. Burada şiddet mağduru kadınlara psikolog, sosyolog ve hukukçularımızla ücretsiz destek sunuyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir kadın muhtaç kalmasın diye Aile Sigortası uygulamasını başlattık. 53 bin hanemizin kapısını tek tek çaldık. İhtiyaç sahibi hanelerimizi tespit ettik. Hanedeki kadınların adına banka ile anlaşmalı bir Halkkart çıkardık. Her ay başında Halkkart'a 600 TL yüklüyoruz ve kadınlar aylık ev masraflarını görüyor. Hem Maltepe esnafı kazanıyor hem de herkesin evinde aşı kaynıyor” diye konuştu.

Sağlık alanında da önemli adımlar atıldığını ifade eden Kılıç, “Altın Kart ve buton uygulaması ile belli bir yaşın üstünde olan veya evinden çıkamayacak durumdaki engelli vatandaşlarımız bu butonlara basarak bize çağrı bırakıyor ve sağlık ekiplerimiz derhal evlerine gidiyor. Ayrıca Küçükyalı'da Türkiye'nin ilk modern ve yüksek teknolojili SGK anlaşmalı belediye hastanesini hizmete açtık. 2 yılda 340 binden fazla vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunarak şifa olduk” dedi.

Kılıç'ın sözlerine alkışlarla karşılık veren mahalle sakinleri tek tek mikrofonu ellerine alarak, Tıp Merkezinin çok büyük ve güzel bir proje olduğunu ifade ederek, Başkan Kılıç'a teşekkür etti.

Küçükyalı Mahallesi Muhtarı Kadriye Necla Timur da, “Ali Başkanımızın mahallemize katkıları büyük. Bugüne kadar belediyeye ne zaman ihtiyacımız olsa hep destek gördük. Taleplerimizin büyük bir kısmı hemen çözülüyor. Bende Küçükyalılı komşularım gibi Tıp Merkezi için teşekkür etmek istiyorum. Hem mahallemize hem ilçemize büyük katkısı oldu” diye konuştu.