Başkan Kılıç’tan 2017 yılında birlik mesajı

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar üzülsek de yarına dair umutlarımızı hep diri tutmaya mecburuz. 2023 hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaşırken bize en çok lazım olanın umutlarımızla birlikte bölünmez kardeşlik duygumuz olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda 2017 yılının Türkiye ve dünya için barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek, 2016 yılında yaşanılan acı hadiselere değindi. Ülke olarak geçen 1 yıl zarfında birçok badireler atlatıldığını, başta 15 Temmuz olmak üzere terör örgütlerince darbe girişimi ve saldırılar düzenlendiğini belirten Kılıç, milletin topyekün kardeşlik ruhuyla hareket ederek tüm haince saldırılara karşı eşi görülmemiş bir duruş sergilediğini ifade etti. Başkan Kılıç’ın mesajı şöyle:

"Dünün hatırasını geride bırakarak yeni umut ve heyecanlarla hep birlikte yeni bir yıla merhaba diyoruz. Öncelikle 2017 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini; barışa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Millet olarak 2016 yılında büyük sınavlar verdik. Büyük acılar yaşadık. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonucu 247 vatandaşımız şehit, binlerce vatandaşımızsa yaralanarak gazi oldu. İlçemizden de 6 vatandaşımız yaşanan bu süreçte şehadet mertebesine ulaşırken, 17 vatandaşımız gazilik unvanı aldı. Devletin hayati organlarına birer virüs gibi sızmış FETÖ denilen üniformalı bu ihanet şebekesi 15 Temmuz gecesi bu milletin alın teriyle dişinden tırnağından arttırarak alınan silahları, bu milletin kendisine doğrultma alçaklığını gösterdi. Tarih, böyle bir alçaklığı daha önce hiç yazmamıştı. Ancak, necip milletimiz tarihte olduğu gibi bu hain planı bozmada çareyi birlik ve beraberlikte buldu. Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla milyonlar en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, ardından Sayın Başbakanımızın kararlı tavrıyla sokağa inerek vatanına, demokrasiye ve geleceğine sahip çıktı. Milletimiz adeta destan yazdı. Ülke olarak yurt içinde ve yurt dışında bir yıl boyunca FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C, YPG ve PYD gibi şer odaklarıyla girişilen amansız mücadelede yine nice destansı zaferler kazanırken; bu uğurda şehit ve gazi olan emniyet güçlerimizi, silahlı kuvvetlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı dualarla anıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar üzülsek de yarına dair umutlarımızı hep diri tutmaya mecburuz. 2023 hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaşırken bize en çok lazım olanın; umutlarımızla birlikte bölünmez kardeşlik duygumuz olduğunu unutmamalıyız. Ailenizle, sevdiklerinizle, huzurlu, barış, sıhhat ve afiyet içinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyor; en başta bu aziz milletin bir ferdi olmaktan ve Kağıthane Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmekten büyük şeref duyduğumu bilmenizi istiyorum.’’