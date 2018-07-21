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21 Temmuz 2018 14:42

Başkan Kılıç’tan engelli öğrenciler müjde

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçede engellilere eğitim veren rehabilitasyon okullarını ziyaret ederek öğrencilere Şile’de aileleriyle tatil müjdesi verdi.

Başkan Kılıç’tan engelli öğrenciler müjde

21 Temmuz 2018 14:42


Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ilçede engellilere eğitim veren rehabilitasyon okullarını ziyaret ederek öğrencilere Şile Yaz Kampı’nda aileleriyle birlikte ücretsiz tatil yapabileceklerinin müjdesini verdi.


Kağıthane Belediyesi’nin her yıl ilçedeki rehabilitasyon okullarında eğitim alan engelli öğrenci ve ailelerine yönelik Şile’de hayata geçirdiği yaz kampı başlıyor. Bu yaz Kağıthane’de toplam bin 620 engelli öğrenci ve ailesi Şile’de gönüllerince bir gün geçirecek. Engellilere ve ailelerine motivasyon da sağlayan program için özel olarak tahsis edilen otobüsler, ilçe sakinlerinin Şile’ye ücretsiz ulaşımını sağlıyor. Kağıthane Belediyesi’ne ait yaz kampında davetlilere kahvaltı ve yemek de ücretsiz olarak sunuluyor.Haberi sevinçle alan öğrenciler Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler. Engelli vatandaşların ve ailelerin mutluluğunu paylaştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, ‘’ 1,5 ay süresince her gün farklı bir okulu Şile’deki kampımızda ağırlayacağız. Engellilerimiz aileleriyle denize girecek, stresten uzak gönüllerince bir gün geçirecekler. Yanı sıra yüzmek de sağlık açısından kendilerine iyi gelecektir. ‘’ diye konuştu.




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