Başkan Kılıç'tan Maltepelilere: “Hepiniz birer Ali Kılıç'sınız”

Maltepe ortalama 500 bin nüfusa sahip kocaman bir ilçe. Herkese tek tek ulaşamayacağıma göre benim gözümde ‘Hepiniz birer Ali Kılıç'sınız.' Bizler anlatalım, sizler de görmeyenlere, duymayanlara bunları iletin” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Feyzullah Mahallesi'nde oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Altıntepe Mahallesi'nde bulunan Kadın Girişimcilik Mutfağı'nda gerçekleşen buluşmaya çok sayıda vatandaş katıldı. Belediyenin 4.5 yıldaki icraatlarını anlatarak konuşmasına başlayan Kılıç, “İlçemizde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Şu an kahvaltı verdiğimiz Kadın Girişimcilik Mutfağımız başta olmak üzere herkesin evinde aşı kaynasın diyerek verdiğimiz 600 TL'lik aile sigortası, Süreyyapaşa Cam Atölyesi, halı ve tekstil atölyesi, kreşler gibi açtığımız önemli kurumlar ve faaliyetlerimiz hep kadınlara yönelik. 4.5 yıl içerisinde seçim bildirgemizde söz verdiğimiz 19 projenin 18'ini gerçekleştirdik. Sadece birini yapamadık, o da ilçe meydanı projesi. Bunun için de dün Ankara'daydım, gerekli görüşmeleri yaptım ama burası Büyükşehir ve Karayolları yetki alanında, onların da onay vermesi gerekiyor” dedi.

Kreş fiyatlarıyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt veren Kılıç, şöyle konuştu:

“Devlet bize zimmet çıkartıyor. Mecburen bu hizmetlerimizden ücret almak zorundayız. Fiyatlarımız özel kreşlerle mukayese edilemeyecek kadar düşük ve kaliteli bir eğitim veriyoruz. Bunun yanı sıra bir noktaya daha değinmek isterim. Dün Ankara'da Anıtkabir'deydim. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını bizlere unutturmak isteyenler var ama dün gördüm ki gençler hafta sonu olmasına rağmen Atalarına koşmuş. Bu çok sevindirici. Biz bugün laik, demokratik bir ülkede yaşıyorsak, bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız susmuyorsa bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. İşte bu yüzdendir ki onun bir yansıması olarak sosyal demokrat belediyeciliğimiz, dayatan değil danışan belediyeciliğimizi bütün Türkiye'de sürdürmek istiyoruz. Sosyal demokrat belediyeler yaşam kalitesi açısından da kendini belli ediyor. Sizleri buraya davet ederek hem yaptıklarımızı anlatıyor, hem sizlerin eleştirilerini dinliyorum. Maltepe ortalama 500 bin nüfusa sahip kocaman bir ilçe. Herkese tek tek ulaşamayacağıma göre benim gözümde ‘Hepiniz birer Ali Kılıç'sınız.' Bizler anlatalım, sizler de görmeyenlere, duymayanlara bunları iletin. Biz de böylelikle Maltepe'de hedeflediğimiz yüzde 60 oy oranına ulaşarak sizlere hizmetimize devam edelim.”

“Kentsel dönüşüm bu dedirteceğiz"

Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu planlarıyla ilgili de bir açıklama yapan Kılıç, planın onaylanmasında emeği geçen CHP'li ve AK Parti'li meclis üyelerine teşekkür ederek, “Arzum şudur ki Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük neden mimari açıdan derli toplu ve turkuaz-beyaz renklerle bezeli Yunanistan gibi olmasın. Neden bu mahallelerin bir kimliği olmasın. Biz, inşallah önümüzdeki dönemde bunu başararak, bu mahallelerimize bakınca ‘İşte sosyal demokrat belediyecilik bu, işte kentsel dönüşüm bu' dedirteceğiz” şeklinde konuştu.